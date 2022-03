Quanto costa la benzina dopo l’intervento del Governo: il nuovo prezzo al litro “scontato”

Due giorni fa è arrivato il via libero definitivo per il nuovo decreto Energia. Il provvedimento, com’è intuibile dalla situazione odierna, era molto atteso per diversi motivi, molti dei quali riconducibili alla crisi innescata anche dal conflitto in Ucraina. Tra le manovre previste al suo interno, la più attesa era senza dubbio il provvedimento promesso nelle scorse settimane per far fronte in modo deciso all’impennata dei prezzi sul carburante. In conferenza stampa arriva, dunque, la conferma del taglio delle accise sul costo del carburante.

Il provvedimento contro il caro carburanti

Se ne parlava, infatti, da giorni, dopo che i numeri alle pompe di rifornimento hanno sfiorato delle cifre impensabili piegano molti italiani e l’intero settore degli autotrasporti che non ha fatto sentire la propria voce con scioperi e sospensioni dei servizi nel corso delle ultime settimane. L’intero Paese rischiava di andare in affanno o bloccarsi completamente. Alcuni scaffali dei supermercati erano già stati presi d’assalto per la paura di vedere le scorte diminuire progressivamente. Così il governo, dopo giorni di riflessioni e rinvii, è intervenuto sulla questione con un taglio delle accise sui carburanti per contrastare il caro benzina.

La riduzione prevista dal Governo

La riduzione, ovviamente, riguarda il costo del carburante al litro, che viene così diminuiti di 25 centesimi. All’inizio si era parlato di solamente di un taglio sulle accise di 10 centesimi, ma poi in conferenza stampa è arrivata la rettifica. Certo, dopo l’annuncio in conferenza stampa, insieme al ministro Cingolani, Draghi ha anche sottolineato che il provvedimento attuale – che abbassa il costo di 25 centesimi, dall’entrata in vigore del decreto legge, fino al 30 aprile – ha una certa scadenza. Tutto sta nel monitorare anche il mercato nelle prossime settimane e agire di conseguenza.

Quanto costerà la benzina?

Dunque, la domanda è: quale sarà il prezzo definitivo della benzina dopo l’entrata in vigore del provvedimento suddetto? Secondo il Codacons, a parte il fatto che il provvedimento non sarà in grado di contrastare seriamente il caro benzina, la riduzione produrrà un calo prezzi alla pompa di circa 30 centesimi sul costo totale al litro. Di fatto, bisogna calcolare anche l’IVA che si applica sull’accisa. La benzina costerà mediamente 1,88 euro al litro e il gasolio 1,85. Con l’intervento del governo – secondo i conti del Codacons – si risparmieranno mediamente circa 15 euro a pieno.