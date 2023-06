Reddito di Cittadinanza: “3.000 euro per tutti”, ecco come

Novità per il Reddito di Cittadinanza: la nuova Legge di Bilancio ha introdotto una modifica importante che consente di cumularlo con un lavoro stagionale. L’unico limite è che il lavoro non deve superare i 3 mila euro di guadagno. Ma cerchiamo di capire meglio come funziona il nuovo Reddito e quali sono i requisiti per ottenerlo.

Novità sul Reddito di Cittadinanza 2023

Il Reddito di Cittadinanza è un beneficio economico concesso ad alcuni cittadini sulla base di criteri stabiliti dalla Legge di Bilancio e dal decreto normativo. Sono state introdotte delle novità: fino all’anno scorso, il reddito da lavoro concorreva all’80% per la determinazione dell’ottenimento del Reddito. Questo era stato stabilito dal Decreto Legge del 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 3, comma 8. Questo valeva anche per i lavoratori stagionali o occasionali facenti parte di nuclei che beneficiavano del sussidio statale. Tuttavia, ci sono state alcune proteste e il governo si è reso conto che questa percentuale diventava molto stringente, così sono state attuate delle modifiche. Ecco cosa è cambiato.

Si può lavorare e mantenere il Reddito di Cittadinanza?

Ebbene, sì. La recente manovra si è impegnata per conciliare il lavoro stagionale o a prestazione occasionale, con il mantenimento del Reddito di Cittadinanza. Sarà dunque possibile lavorare e mantenere il sussidio, a patto che non si superino i 3 mila euro di guadagni derivanti dal reddito di lavoro. La novità è indicata dal comma 317, articolo 1 che recita così: “Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il reddito da lavoro aggiuntivo non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi”.

I motivi della nuova manovra

La manovra nella nuova Legge di Bilancio è stata decisa al fine di agevolare le persone in vista del lavoro stagionale nei mesi estivi. Infatti, si stanno per aprire tantissimi lavori agricoli: dalla raccolta dell’uva a quella dello champagne, ma non solo. Anche tutti i lavori stagionali in resort, hotel, strutture ricettive, bar e locali estivi che hanno sempre bisogno di molto personale. In questo modo, le persone sono incentivate a cercare o a non abbandonare un lavoro estivo.