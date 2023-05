Percettori di Reddito di Cittadinanza lavoreranno per Tivoli, cureranno il decoro delle aree verdi

Da oggi, a Tivoli i percettori del Reddito di Cittadinanza dovranno lavorare, o almeno quelli in condizioni di svolgere un mestiere. Il Comune, infatti, renderà operative queste persone nello svolgimento di lavori utili alla cura delle aree verdi comunali. Li vedremo, quindi, operativi con rastrelli o taglia erba in mano, nell’azione quotidiana di tenere puliti questi spazi pubblici.

I percettori di Reddito di Cittadinanza al lavoro a Tivoli

La decisione comunale, infatti, è stata quella di dare un’utilità ai percettori del Reddito di Cittadinanza. Il Comune, dopo un corso professionalizzante, li ha arruolati per andare a lavorare nelle aree verdi locali. A loro, da oggi, spetterà il compito di tenerle pulite ed effettuare i lavori di manutenzione necessari all’interno di questi spazi. Un lavoro che, alla fine, li renderà utili a tutta la collettività cittadina. Al momento sono otto i percettori di RdC che hanno risposto ai “Progetti utili alla collettività”, attivati proprio dalla realtà comunale per offrire un servizio alla città.

Gli attuali percettori al lavoro per il Comune

Gli ultimi percettori che hanno risposto affermativo alla proposta del Comune di Tivoli, hanno preso servizio nella giornata di venerdì 19 maggio 2023. Hanno preso a lavorare per il progetto “Tibur Collettività e Utilità”, messo in piedi dalla realtà comunale con la collaborazione del Congeav, ovvero il corpo nazionale delle guardie ecologiche. Chi beneficerà del PUC (ovvero il progetto), dedicherà il suo tempo alla manutenzione e la pulizia dei vari giardini presenti sul territorio comunale. Inoltre, svolgerà attività a favore del decoro urbano e giornata ecologiche per la pulizia di parchi e luoghi d’interesse. Questa, una possibilità concreta che può dare uno scopo ai percettori di RdC, in un onesto lavoro che realmente si può dimostrare di grande utilità a tutta la cittadina tiburtina e aiutare a combattere i fenomeni di degrado urbano.