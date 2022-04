Reddito di Cittadinanza: come chiedere il rinnovo prima della scadenza

Reddito di Cittadinanza. Il mese corrente, quello di aprile, per molti coincide inevitabilmente con l’ultima mensilità del secondo periodo del sostegno in questione. Il sussidio, lo ricordiamo, può essere erogato solamente per un massimo di 18 mesi.

Richiedere il rinnovo dell’RdC

Alla fine di questo periodo, è necessario presentare domanda per richiederne il rinnovo. Per quanto riguarda il pagamento del nuovo periodo di fruizione del RdC, bisognerà invece attendere il mese successivo a quello di scadenza. Detto, in termini più semplici: questo mese per molti scade il periodo dei 18 mesi, ed è necessario presentare nuovamente la domanda se si è ancora a corto di lavoro, altrimenti non si potrà più beneficiare del sussidio. Vediamo insieme come fare e, soprattutto, quali sono i requisiti.

Tempistiche e modalità di erogazione

Dunque, al termine dei 18 mesi per cui è prevista l’erogazione del Reddito di Cittadinanza, è possibile fare richiesta per il rinnovo del sussidio, attendendo, come anticipato, un mese intermedio di sospensione. Una volta che i requisiti per l’ottenimento dello stesso sono avvenuti, ecco che avverrà nuovamente l’erogazione.

Leggi anche: Reddito di cittadinanza: quanto si può prelevare in contanti?

Aggiornare anche l’ISEE

Come per la prima volta, anche nella successiva richiesta il sussidio è sempre condizionato dal calcolo di un ISEE in corso di validità, così come dal mantenimento dei requisiti e degli obblighi previsti dalla legge. A sua volta, l’ISEE ha una validità di 6 mesi a partire dalla data di presentazione, a meno che non avvengano variazioni importanti. In tali casi, l’ISEE deve essere aggiornato entro 2 mesi dai cambiamenti.

Condizioni per il rinnovo del sussidio

Ai sensi della Legge n. 26/2019, in caso di rinnovo della domanda per il Reddito di Cittadinanza, dovrà essere accettata la prima offerta utile di lavoro, indipendentemente dal collocazione nel territorio italiano, anche nel caso si tratti della prima offerta ricevuta. La pena, inutile sottolinearlo, è in questo caso la decadenza dal beneficio. Il rinnovo non è previsto, invece, per la Pensione di Cittadinanza, questa continua ad essere fruibile se i requisiti per ottenerla si mantengono inalterati.

Altre informazioni utili

Per quanto concerne, nello specifico, la procedura di presentazione della domanda di rinnovo, il modulo è lo stesso impiegato per la prima domanda effettuata. Successivamente, in caso si tratti dello stesso richiedente, il beneficio economico sarà erogato direttamente sulla medesima Carta di pagamento (Carta Rdc). Se invece si tratta di un altro componente del nucleo familiare, bisognerà ritirare una nuova Carta.