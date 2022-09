Reddito di cittadinanza, quando viene pagato ad ottobre 2022? Il calendario con le date

Reddito di Cittadinanza. Quando arriva il pagamento del sussidio previsto nel mese di ottobre? vediamo le date e chi riceverà i soldi a ottobre.

Reddito di Cittadinanza: calendario di ottobre

Il pagamento del Reddito di cittadinanza arriverà in due momenti distinti ad ottobre. I soggetti aventi diritto vedranno caricati sulla carta RdC anche i soldi relativi all’assegno unico universale. Ecco le date dei pagamenti.

Saranno due le date del pagamento del Reddito di Cittadinanza a ottobre 2022:

Da sabato 15 ottobre riceveranno le somme i soggetti che hanno presentato una nuova richiesta dopo la scadenza delle prime 18 mensilità del sussidio;

Da giovedì 27 settembre riceveranno il pagamento coloro che hanno già percepito l’assegno almeno una volta, purché non siano passati più di 18 mesi dal pagamento della prima rata;

Dal 27 settembre, inoltre, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che dispongono dei requisiti per l’assegno unico universale riceveranno anche la ricarica di quest’ultimo.

Rinnovo del RdC

Ricordiamo che il Reddito di Cittadinanza è un sussidio che può essere erogato per 18 mesi consecutivi, con un mese di sospensione, a seguire occorre chiedere il rinnovo. Fondamentale perché venga riconosciuto il beneficio è che l’Isee sia valido e che si abbiano gli stessi requisiti iniziali in base ai quali il Reddito di Cittadinanza è stato concesso. Inoltre, l’Isee è valido fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato presentato, mentre l’Isee corrente ha 6 mesi di validità.

Come verificare il pagamento

Per verificare l’avvenuta ricarica della mensilità sulla carta si potrà controllare il sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it. Basterà effettuare l’autenticazione tramite SPID, CIE o CNS e aaccedere all’area dedicata alla verifica del saldo. Oppure, un’alternativa è chiamare il numero verde

800 666 888, cliccare sul tasto “1” e inserire tramite il tastierino numerico le 16 cifre indicate sulla carta.