Reddito di Cittadinanza: come e quando si può chiedere il rinnovo

Il Reddito di Cittadinanza è un sussidio che può essere erogato per 18 mesi consecutivi, con un mese di sospensione, a seguire occorre chiedere il rinnovo. Ma come si fa la domanda di rinnovo per il Reddito di cittadinanza?

Requisiti per chiedere il rinnovo

Fondamentale perché venga riconosciuto il beneficio è che l’Isee sia valido e che si abbiano gli stessi requisiti iniziali in base ai quali il Reddito di Cittadinanza è stato concesso.

L’Isee è valido fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato presentato, mentre l’Isee corrente ha 6 mesi di validità, fatta eccezione il caso in cui dovesse subentrare un occupazione o comunque modifiche. In questo caso l’Isee è aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.

In caso di offerta di lavoro

Esiste anche una condizione precisa relativa all’attività lavorativa e cioè nel caso di rinnovo il beneficiario dovrà accettare la prima offerta utile di lavoro da qualsiasi parte del territorio italiano provenga, a pena di decadenza dal beneficio.

Il rinnovo non è previsto per la Pensione di Cittadinanza, che continua a essere erogata in presenza di tutti i requisiti di legge senza limite temporale.

Come richiedere il rinnovo

Per chiedere il rinnovo della domanda la procedura e il modulo solo gli stessi utilizzati nella prima richiesta. Se la domanda viene formulata dallo stesso richiedente, il beneficio sarà erogato sulla stessa Carta di pagamento, la Carta Rdc, se la domanda viene presentata da un’altra persona facente parte della famiglia, occorrerà ritirare una nuova Carta.