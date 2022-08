Reddito di resilienza, cos’è la misura che sostituirà il reddito di cittadinanza: cosa cambia

Il reddito di cittadinanza potrebbe essere cancellato e sostituito dal reddito di resilienza. Dopo le dimissioni di Draghi e in attesa del nuovo governo sono diversi i temi al centro dell’attenzione politica. Tra questi il reddito di cittadinanza che potrebbe diventare di resilienza.

Reddito di resilienza: la proposta

A presentare la proposta nel proprio programma politico il senatore Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale di Italia al Centro, che durante la presentazione ha sottolineato l’intenzione di introdurre una misura di sostegno per coloro che tengono aperta un’attività in aree disagiate, nonostante la penalizzazione in termini reddituali, fornendo così un servizio e aiutando a combattere lo spopolamento.

Questo reddito sarebbe quindi riservato a coloro che hanno intenzione di fare impresa, favorendo così la creazione di nuovi posti di lavoro. Per ora si tratta solo di una proposta. Non resta che attendere settembre per vedere quale governo guiderà l’Italia e le decisione che prenderà in merito al reddito di cittadinanza.