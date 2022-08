Reddito di cittadinanza in anticipo ad agosto 2022? Le date del pagamento

Nuovo mese, ma nessuna ‘modifica’ per il reddito di cittadinanza. Anzi, l’aiuto, messo a punto dal Governo, arriverà anche ad agosto e la domanda di molti, considerando il Ferragosto, è solo una: quando ci sarà il pagamento? Avverrà in anticipo?

Quando verrà pagato il reddito di cittadinanza ad agosto

Come accade da sempre, anche ad agosto il pagamento del reddito di cittadinanza avverrà in due date: entro la metà del mese ed entro la fine, ma poi c’è chi dovrà aspettare addirittura settembre per ottenere la ricarica. Non esiste un calendario specifico e i beneficiari lo sanno bene, ma le due date da tenere in considerazione, di solito, sono il 15 e il 27 di ogni mese.

Ad agosto, però, il 15 è festa, cade di lunedì e, quindi, il pagamento potrebbe addirittura arrivare in anticipo, cioè venerdì 12 agosto. Oppure, la ricarica potrebbe arrivare a partire da martedì 16.

Chi riceve prima il pagamento

Il pagamento del reddito di cittadinanza di agosto si basa, come sempre, su due date. Quindi, arriva:

entro il 15 per quelli che hanno fatto domanda per la prima volta o che hanno chiesto il rinnovo nel mese di luglio alla fine delle prime 18 mensilità del sussidio a giugno

intorno al 27 del mese per chi riceve il reddito da almeno una mensilità.

Discorso diverso, invece, per chi ha terminato le prime 18 mensilità del sussidio a luglio o la seconda fase di fruizione, ha completato cioè le 36 mensilità. In questo caso, il reddito di cittadinanza non arriverà, ma verrà sospeso e bisognerà presentare una nuova domanda. Per controllare il pagamento (anche se questo avviene in anticipo) bisognerà accedere all’area riservata sul sito dell’INPS con le credenziali SPID, Cie o Cns e tenere il conto di ogni ricarica.