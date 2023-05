Rimborso Irpef in busta paga a luglio 2023: come fare

Gli aventi diritto al rimborso Irpef per le spese effettuate nel 2022 da portare in detrazione, devono affrettarsi nella presentazione del modello 730 al fine di poter ricevere la somma spettante direttamente in busta paga nel mese di luglio. Quest’ultima è la prima data utile per ricevere il rimborso derivante dal conguaglio della dichiarazione dei redditi. In merito va poi ricordato che il termine ultimo per inviare la dichiarazione dei redditi precompilata o ordinaria è fissata per il 31 maggio 2023 sempre se si vuole ricevere il rimborso nella busta paga del mese di luglio.

730/2023, ecco quando arriva il rimborso: pagamenti già a luglio?

Che cos’è il rimborso Irpef e a chi spetta

Iniziamo subito col dire che il rimborso Irpef è la differenza tra l’imposta dovuta e quella già versata tramite le ritenute operate dal datore di lavoro, ente pensionistico o ancora, tramite i versamenti diretti del contribuente. Il rimborso spetta quando l’imposta versata è superiore a quella dovuta. Ora, se non si versa l’Irpef – ne sono un esempio i disoccupati e gli incapienti – non si ha diritto a ricevere il rimborso nemmeno nel caso in cui ci fossero spese detraibili. Queste perché, ovviamente, non c’è un’imposta da cui detrarle. Per sapere se si ha o meno diritto al rimborso Irpef e per quale somma, è necessario presentare la dichiarazione dei redditi. Quest’ultima può essere sia il modello 730/2023 sia il modello Redditi PF 2023.

Il rimborso in busta paga del mese di luglio

Veniamo ora all’annosa questione: come ottenere il rimborso Irpef nella busta paga del mese di luglio? Per ottenere la detrazione entro questa mensilità bisogna munirsi di modello 730/2023 entri il 31 maggio 2023. In questo caso, il sostituto di imposta riceverà entro il 15 giugno 2023 il prospetto di liquidazione contenente l’indicazione del credito spettante al contribuente e lo elargirà con la retribuzione del mese di luglio. Invece, se il modello 730 viene presentato dopo il 31 maggio 2023 ma entro il termine ordinario del 30 settembre 2023, il rimborso Irpef in busta paga arriverà con la retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui è stata trasmessa la dichiarazione.