Sogni di prendere una Pensione di 2000 euro? Quanti contributi e che stipendio serve

Pensione, una meta sempre più lontana. Le nuove generazioni devono fare i conti con la crisi e la disoccupazione: la simulazione spiazza.

La pensione è un traguardo per tutti. Raggiungibile o meno dipende dalla situazione lavorativa di un Paese. Molto spesso si sente parlare di miraggio pensione: il motivo è che più tardi si comincia a lavorare – e a mettere da parte contributi – maggiore sarà l’attesa per andare in pensione.

È possibile ritirarsi dal lavoro a 41 anni e 6 mesi di contributi versati. Quasi 42. Tuttavia ci sono numerose agevolazioni per poter andare in pensione prima: naturalmente se vengono scelte, lo Stato si trattiene una parte di premio pensionistico. Più anticipa la pensione, maggiore sarà l’importo a vantaggio delle casse del Paese.

Pensione, come percepire 2000 euro al mese

Andare in pensione prima è vantaggioso sul piano fisico, meno su quello economico. I calcoli dell’importo spettante possono essere fatti grazie alle nuove simulazioni del portale INPS che permette di calcolare la pensione di ciascuno in base al reddito e al tipo di contributi versati: per prendere una pensione di 2000 euro quanto bisogna guadagnare durante l’anno?

La domanda se la sono posta i contribuenti. La risposta è quantomeno semplice, a parole. Nei fatti è molto diverso. Considerando che ogni mese dallo stipendio si trattengono tasse e contributi che possono andare dal 2% al 25% a seconda del lavoro, sulla base di queste cifre viene stipulato l’importo pensionistico.

La simulazione

2000 euro – calcoli alla mano – si prendono a fronte di uno stipendio annuo pari a 36500 euro. Un importo abbordabile solo in occasione di lavori che presuppongono un contratto a tempo indeterminato in grado di fornire certe garanzie. Altri tipi di occupazione garantiscono meno, altri invece possono portare più soldi al momento dell’addio al lavoro.

Ogni situazione è diversa, per questo esistono le simulazioni. Evitare fraintendimenti è la base di un rapporto sereno: sul lavoro e nella vita. L’impiego alla base della trasparenza è sempre la scelta migliore. Ecco perchè l’INPS mostra ogni possibilità. Al fine di far capire agli italiani – soprattutto quelli facenti parte delle nuove generazioni – quale sarà il loro destino. La pensione non è un miraggio: basta saperla calcolare.