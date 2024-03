Incidente a Roma, tram contro taxi: traffico in tilt

Lo scontro tra un taxi e il tram della linea 8 ha creato numerosi disagi al traffico veicolare di zona e ai pendolari: caos a Trastevere.

Lunedì di traffico, ingorghi e incidenti fuori dall’ordinario a Roma. Come quello che ha riguardato solo poche ore fa un tram e un taxi su viale Trastevere, paralizzando la viabilità di zona.

Scontro tra tram e taxi: interruzioni e traffico a Trastevere

Un taxi questa mattina ha centrato il tram 8, linea che quotidianamente transita per Trastevere fino a piazza Venezia. L’auto ha centrato in pieno il tram all’incirca all’altezza del civico 213. Non ci sono feriti, in compenso però i disagi al traffico sono evidenti, con rallentamenti in zona, traffico in tilt e viabilità compromessa.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale del gruppo XII Monteverde, a cui si è aggiunta anche una ditta incaricata di rimuovere i detriti di vetro e plastica, provocati dall’impatto tra i due mezzi. La linea 8, a causa del tamponamento, è momentaneamente bloccata e gli agenti hanno provveduto a mettere l’area in sicurezza.

Tram 8, tornato in funzione solo pochi giorni fa e centrato in pieno dopo 15 mesi di lavoro

L’incidente ha paralizzato la linea tram 8 dopo che solo lo scorso 24 febbraio era stato annunciato che il tram fosse tornato in funzione dopo uno stop durato un anno e mezzo. Sono serviti infatti 15 mesi per ammodernare le infrastrutture, spesso causa di rallentamenti in un tratto di Roma essenziale per tanti lavoratori ma soprattutto per i turisti, visto che collega il Centro storico, da piazza Venezia, fino a Trastevere, passando davanti al ministero dell’Istruzione.