Roma, torna in funzione il tram 8: previsti altri interventi sulla tratta

L’Ansfisa ha autorizzato la riattivazione della linea dopo 15 mesi di lavori per l’ammodernamento dell’infrastruttura.

La linea 8 del tram torna in funzione a partire da sabato 24 febbraio. Sono serviti 15 mesi per ammodernare le infrastrutture, spesso causa di rallentamenti in un tratto di Roma essenziale per tanti lavoratori ma soprattutto per i turisti, visto che collega il Centro storico, da piazza Venezia, fino a Trastevere, passando davanti al ministero dell’Istruzione.

I pendolari potranno quindi da fine febbraio tornare a solcare la tratta a bordo del tanto discusso tram, spesso odi et amo di tante lamentele su cui, dal 2022, i tecnici hanno lavorato per la riqualificazione della linea.

Ripristinata la linea 8 del tram: dal 24 febbraio sarà riattivata

L’Ansfisa, Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, dopo la fine dei lavori del 18 febbraio ha ultimato i collaudi e autorizzato la riattivazione della linea 8 del tram: da sabato 24 febbraio sarà possibile perciò riutilizzarla. Da luglio 2022 a febbraio 2024 i tecnici sono intervenuti lungo la tratta nell’area vicino a ponte Garibaldi, tra lungotevere De’ Cenci e via Arenula e tra lungotevere Sanzio e lungotevere degli Anguillara.

Interventi sui tram a Roma: cambia il tragitto per le linee 2, 3 e 19 fino ad aprile 2024

Tuttavia, anche se la linea 8 sarà pienamente fruibile, proseguono invece i lavori sulle altre linee tram: gli interventi indispensabili sulla rete tram proseguiranno, da lunedì 26 febbraio, con il rinnovo della sede tranviaria in via dei Reti (San Lorenzo). Tali interventi potranno arrecare alcune variazioni di servizio sulle linee 2, 3 e 19, sino alla seconda metà di aprile 2024.

La linea 2 per esempio sarà verrà compensata nel servizio via bus. La linea 3 sarà riattivata nel tratto fra stazione Trastevere e Porta Maggiore, mentre verrà svolto un servizio sostitutivo via bus fra Porta Maggiore e Valle Giulia. Per la linea 19 il servizio tram sarà regolare tra Centocelle e Porta Maggiore e con bus tra Porta Maggiore e Risorgimento.