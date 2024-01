Roma, lavori tram 8: chiude Ponte Garibaldi, ecco fino a quando

Proseguono i lavori di manutenzione della sede tranviaria della linea 8 a Roma, disposta da ieri la chiusura di Ponte Garibaldi. Nuovi provvedimenti potrebbero arrivare anche la prossima settimana. Il piano per la viabilità.

Tram e ammodernamento della linea nella Capitale, proseguono gli interventi del Campidoglio. Per consentire gli interventi la viabilità sta subendo in queste settimane profondi stravolgimenti con inevitabili ripercussioni alla viabilità. In questo senso, dalla mattinata di ieri, lunedì 15 gennaio, è stata interdetta la circolazione sul ponte Garibaldi.

Il programma dei lavori, lo ricordiamo, prevede quattro step: le prime due fasi riguardano la zona fra il Lungotevere De’ Cenci e Via Arenula, prima da un lato e poi dall’altro, mentre le altre due nel tratto fra Lungotevere Sanzio e Lungotevere degli Anguillara, anche qui prima da una parte e poi dall’altra. Interessate le linee 3 e 8 del tram.

Tram 3 e 8 (e non solo), il crono programma dei lavori

Ma a che punto sono i lavori e cosa si punta a realizzare? Come vi abbiamo riportato nei nostri servizi precedenti, il Comune sta procedendo alla sostituzione di circa 430 metri di binari lungo la linea 3, nella zona del Parco del Celio. Per la linea 8, invece, verranno complessivamente sostituiti circa 145 metri di binari. I lavori dureranno cinque settimane. La riapertura della linea, che al momento è interamente sostituita da bus, avverrà dopo i collaudi e le necessarie autorizzazioni degli enti.

In primavera, inoltre, è previsto il rinnovo dell’armamento sui tratti di via dei Reti e Piazza Thorvaldsen. Dopodiché, esauriti i cantieri invernali, a partire dall’estate – precisamente da giugno – e sino a metà ottobre sono previsti lavori di rinnovo profondo del deposito di Porta Maggiore per renderlo adatto ai nuovi tram. Per quanto riguarda le tempistiche, Atac fa sapere che estensione, durata e tipologia dei lavori verranno comunicati per tempo.

Quando riapre Ponte Garibaldi a Roma? I tempi

Veniamo così alla chiusura di Ponte Garibaldi. Lo stop al traffico è scattato come detto ieri: l’interdizione al traffico è in direzione Piazza Giuseppe Gioachino Belli/Viale Trastevere, oltre alle programmate chiusure delle sedi tranviarie di Via Arenula, Largo Arenula e Piazza Belli. La Polizia Locale di Roma Capitale rende noto di aver rafforzato i servizi per la disciplina della viabilità. Il ponte resterà chiuso fino al 21 gennaio. Per consentire la prosecuzione dei lavori, ulteriori chiusure potrebbero rendersi necessarie a partire dalla prossima settimana.

Linee bus deviate

Le navette bus che effettuano il servizio sulla linea 8 sostituendo il tram, in direzione del Casaletto e provenendo da piazza Venezia e da via del Teatro Marcello, percorreranno via del Foro Olitorio e il lungotevere sino a raggiungere Ponte Mazzini. Attraversato il ponte, percorreranno il lungotevere della Farnesina e Sanzio sino a tornare su viale Trastevere e da lì riprendere il percorso verso Casaletto. Stesso percorso per le linee H e n8 in arrivo da Termini. Lo rende noto il portale Roma Mobilita.