Superbonus110%, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate: tutte le novità

Superbonus 110%. L’agevolazione per antonomasia della casa non smette di sorprendere. Proprio ieri, infatti, è arrivata l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la numero 23/E.

All’indomani della pubblicazione della guida aggiornata, ecco che i nuovi chiarimenti rispetto alla tanto discussa agevolazione non si fanno attendere.

Leggi anche: Scuola, borse di studio per Isee basso: requisiti e come fare domanda

La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate

La nuova circolare segue le quattro precedenti, nel dettaglio:

Circolare 8 Agosto 2020, n.24/E

Circolare 22 Dicembre 2020, n.30/E

Circolare 29 Novembre 2021, n. 16/E

Circolare 27 Maggio 2022, n. 19/E

Le novità

La guida è stata suddivisa in diverse parti, quali:

I SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEL SUPERBONUS:

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Proprietari e detentori persone fisiche (“fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”) a vario titolo

Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici territoriali

«Comunità Energetiche Rinnovabili»

Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali

EDIFICI INTERESSATI:

Condominio, Supercondominio e condominio minimo

Edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche

«Indipendenza funzionale» e «accesso autonomo dall’esterno»

Immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche, fuori dall’esercizio di arte, professione e impresa

Edifici sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali

Unità immobiliari di categoria catastale A/9 aperte al pubblico

Immobili vincolati

Immobili iscritti nel Catasto Fabbricati in categoria F/3 (“unità in corso di costruzione”) o in categoria F/4 (“unità in corso di definizione”)

TIPOLOGIE DI INTERVENTI:

Interventi “trainati” (Colonnine per ricarica dei veicoli elettrici, sostituzione di finestre comprensive di infissi, eliminazione barriere architettoniche, impianti fotovoltaici)

Interventi “trainanti” di riqualificazione energetica

Interventi “trainanti” antisismici

Interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico

SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE:

Proroghe introdotte dalla legge di bilancio 2022

Cumulabilità Superbonus e contributo per la ricostruzione

OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O PER LA CESIONE DEL CREDITO IN ALTERNATIVA ALLE DETRAZIONI:

Bonifico bancario

Opzione per la cessione del credito ad un’impresa di assicurazione

Opzione esercitata in relazione a stati di avanzamento lavori (SAL)

Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti

Opzione in luogo della detrazione per bonus diversi dal Superbonus

Modalità di computo dell’IVA indetraibile, anche parzialmente, ai fini del Superbonus

ADEMPIMENTI PROCEDURALI: