Sussidio Mensile per chi ha un Isee con questo importo: corri subito a richiederlo. La cifra record

Il Governo, in accordo con i Comuni, ha vagliato un ulteriore sussidio mensile per chi ha un certo importo e nessuna indennità.

Il Governo pensa ancora una volta alle fasce di contribuzione più limitanti. Ora è il momento di serrare le fila: tante cose sono state dette in merito alla situazione dei meno abbienti, ma la volontà degli indennizzi non è mai mancata. Questo perchè il problema della povertà relativa esiste e ci sarà sempre: il modo in cui combatterla, per cercare di arginarla, fa la differenza fra un Governo e l’altro.

Meloni aveva promesso novità importanti rispetto ai limiti ISEE. Le soglie più basse avrebbero avuto diritto a ulteriori incentivi con cui fare i conti. Tra il dire e il fare, c’è di mezzo una Legge di Bilancio approvata in tempi record. Questo vuol dire aver messo in cantiere le basi necessarie, in attesa di sviluppi.

Nuovo sussidio mensile: le specifiche di Governo

L’ulteriore provvedimento per i meno abbienti, in questo caso, riguarda le giovani madri che non hanno nessuna forma di sussistenza e un ISEE piuttosto basso. Si tratta di un sussidio mensile che riceveranno da 6 mesi dalla nascita del figlio fino a 12-13 mesi pari a 400 euro. Una partenza per improntare il futuro diversamente e poi chiedere, eventualmente, le altre misure.

Basta presentare la domanda di riferimento al Comune di appartenenza entro e non oltre i 6 mesi dalla nascita del pargolo. Misura che vale anche in caso di affidamento o adozione. A seconda dei casi non cambia né importo, né riferimento. Questo vuol dire che si parte dalla soglia minima di 20.221 euro.

Un limite che presto potrebbe essere alzato. Questo è quello che si augurano le madri e aspiranti tali oltre agli addetti ai lavori. Una misura che supera il confine degli assegni di maternità standard e si evolve.