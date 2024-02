Oltre 70 piante di canapa in casa, la serra alimentata con l’allaccio abusivo | FOTO

Una serra allestita di tutto punto e alimentata per di più con un allaccio illegale alla rete elettrica. E’ questa la scoperta fatta in questi giorni dai Carabinieri a Latina. Due le persone finite in manette.

Avevano realizzato una coltivazione indoor di canapa, curando nei minimi particolari tutto il processo di produzione della sostanza stupefacente. Che poi rivendevano. A stroncare il giro d’affari della coppia nel capoluogo pontino sono stati però i Militari dell’Arma che hanno scoperto quanto allestito nella casa. Oltre alle piante è stata rinvenuta anche della marijuana. Il tutto, a margine delle operazioni, è finito sotto sequestro.

Serra di canapa e allaccio abusivo alla rete elettrica a Latina

L’operazione risale al 19 febbraio scorso. Nello specifico i Carabinieri, a seguito della perquisizione domiciliare a carico dei due sospettati, hanno rinvenuto circa 200 grammi di marijuana, ma soprattutto ben 76 piante di canapa indica in infiorescenza, coltivate in una serra realizzata all’interno dell’abitazione.

Ma non finisce qui. Sì perché i malviventi, per ammortizzare evidentemente le spese, avevano realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Durante le operazioni infatti i Carabinieri hanno accertato che era stato manomesso il contatore Enel sia nell’abitazione interessata dalla perquisizione che in altre due case nella disponibilità di uno dei due soggetti arrestati. Dopo le formalità di rito i due soggetti tratti in arresto venivano sottoposti agli arresti domiciliari.

