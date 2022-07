Trenitalia, Promo sulle Frecce: extra sconto del 30% sulla Super Economy

Se ancora siete a lavoro, e non avete prenotato le vostre vacanze per questa torrida estate italiana, ebbene c’è una notizia che fa certamente al caso vostro. Nel caso siete in cerca semplicemente di un week end fuori porta, fa lo stesso: che sia mare, montagna o città d’arte, è il momento di approfittare della promo di Trenitalia e partire prezzi ancora più convenienti!

Come funziona lo sconto Trenitalia

Bisogna acquistare entro le ore 15:00 di oggi, lunedì 18 luglio 2022, un biglietto Super Economy con un ulteriore sconto del 30%, utilizzando il codice GELATO22, per viaggiare dal 23 luglio al 30 settembre 2022 sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.

Come usufruire della promo di Trenitalia?

La promozione è valida per acquisti online, sul sito di Trenitalia o sull’app, ma anche per titoli di viaggio comprati in biglietterie, self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e chiamando il Call Center (numero a pagamento). In generale, la soluzione più semplice e veloce è sempre online, attraverso il sito ufficiale semplice ed intuitivo per l’utente.

La guida, passo passo

Per farlo, basta seguire questi semplici passi che vi mostreremo: