Volantino Expert, ‘Sconta Tutto’: offerte e promozioni dal 6 al 19 giugno

Expert. Nuove offerte speciali col volantino Expert “Sconta Tutto“, una promozione incredibile e da non perdere, valida dal 6 al 19 giugno 2022 nei negozi del gruppo GAER. Oltre a ciò, anche una fantastica novità: all’interno del volantino troverete anche Lenovo Weeks con tanti sconti per i notebook più interessanti sul mercato.

Il nuovo volantino Expert

Ma non è finita qui, perché le offerte e le promozioni sono davvero tante. Ad accompagnare il consueto volantino, questa volta, ci sarà anche lo “Speciale Wearable” e lo “Speciale Mobilità Elettrica“, riservati alle offerte per smartwatch e monopattini elettrici. Davvero senza parole eh? Per chi, invece, è alla continua ricerca di offerte tecnologiche non gli rimane che continuare a leggere e scoprire le promozioni più importanti selezionate dalla nostra redazione per voi.

Accessori e SmartWatch

Iniziamo con un po’ di accessori tech: Apple Watch series 7 a 429,00 euro, Apple Watch SE a 289,00 euro, Samsung Galaxy Watch a 299,00 euro, Amazfit GTR a 129,00 euro, Amazfit Mini a 69,00 euro, Garmin Instinct a 199,00 euro.

Tv e Schermi

Arriva ora il momento degli schermi e televisori: LG Oled 48 pollici a 799,00 euro oppure a 699,00 euro con Bonus rottamazione, Panasonic Oled 48 pollici a 799,00 euro, Sony Tv Led 55 pollici a 599,00 euro, Samsung Tv Qled 50 pollici a 599,00 euro, LG Smart Tv 55 pollici a 479,00 euro.

Veicoli Green

Vi piace essere dei cittadini Green? Spostarvi in bicicletta o in monopattino elettrico? Ecco quello cha fa al caso vostro: Bici EMG Bomber a 1.199,00 euro, Bici NILOX J5 a 649,00 euro, Monopattino Elettrico Xiaomi a 449,00 euro, Monopattino Elettrico NILOX 379,00 euro, Monopattino Elettrico Ninebot a 99,00 euro.

Smartphone di ultima generazioni

Ora, il momento che tutti aspettavamo, le fantastiche offerete dedicate agli smartphone di ultima generazione: Honor Magic4 Lite a 299,00 euro, Motorola Edge 399,00 euro, TCL 306 a 119,00 euro, Oppo A16 s a 159,00 euro, RedMi 10 c a 179,00 euro, Vivo Y33 s a 199,00 euro, Oppo Find X5 a 449,00 euro, Honor X7 a 199,90 euro.

Pc e Notebook

Infine, chiudiamo la nostra rassegna delle migliori offerte con i NoteBook e i Pc: Notebook Gaming 3 I5ACH6 a 899,00 euro, IdeaPad 5 PRO a 699,00 euro, IdeaPad 3 I5ITL6 a 499,00 euro, Flex 5 a 469,00 euro, IdeaPad 3 a 399,00 euro.