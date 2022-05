Expert, ‘Sottocosto’: sfoglia il nuovo volantino. Offerte e sconti dal 23 maggio al 1 giugno

Torna il “Sottocosto” da Expert, tantissime offerte speciali per smartphone, tablet, notebook, televisori, domotica, elettrodomestici e molto altro. Il volantino che va dal 23 maggio al 1 giugno è ricco di offerte imperdibili, diamo uno sguardo alle promozioni attive.

Volantino Expert, ‘Sottocosto’: tutte le offerte

Come anticipato, sono davvero numerose le offerte presenti nel nuovo volantino Expert! Le promozioni riguardano diversi prodotti: dai telefonini ai computer, arrivando persino ai grandi elettrodomestici come le lavatrici. Insomma, ce n’è davvero per tutti i costi e soprattutto per tutte le tasche! Già a partire dalla prima pagina, saltano all’occhio le offerte su smartphone e computer ma, come vedremo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Sconti su televisori

Se vuoi cambiare la tua nuova televisione allora non devi lasciarti scappare queste imperdibili offerte. Sono infatti tantissime le smart-tv di marche diverse a prezzi davvero competitivi. Come è possibile vedere dalla foto, presenti sul volantino numerosi televisori LG da 399€, da 749€ e da 1,399€.

Prezzi imbattibili al reparto telefonia

Prezzi imbattibili anche al reparto telefonia. Si sa, il telefono ci aiuta in moltissime azioni e possederne uno in grado di soddisfare tutte le nostre esigenze è diventato pressoché fondamentale.

Per questo, se hai intenzione di cambiare il tuo vecchio telefono, lasciati inspirare dagli sconti presenti nel nuovo volantino Expert, sicuramente troverai ciò che fa al caso tuo. Com'è possibile vedere dalla foto, sconti importanti si applicano per i telefoni Oppo, Samsung e Apple.