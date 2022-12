A che ora ci sono oggi le Estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Gli orari della Vigilia di Natale

Prenderanno il via questa sera, sabato 24 dicembre, le ultime estrazioni della settimana per tentare di sfidare la sorte nella speranza che la fortuna ci sorrida! Se l’appuntamento con le estrazioni rimane il medesimo, a cambiare in questa festiva giornata è l’orario. Per non risultare impreparati e rischiando di perdere il prezioso appuntamento, cerchiamo adesso di fare chiarezza e vediamo a che ora ci saranno le estrazioni durante la Vigilia di Natale.

L’orario delle estrazioni per la Vigilia di Natale

Come di consueto, durante la diretta in onda questa sera verranno annunciati prima i numeri di tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri del Superenalotto — compresi il Jolly e il Superstar — ed infine i numeri vincenti del 10eLotto. Il jackpot del concorso è ingente: 333,7 milioni di euro. Ma quando andranno in onda le estrazioni oggi, 24 dicembre? Come reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le giornate del 24 e del 31 dicembre la raccolta del gioco del Lotto terminerà alle 18 e l’estrazione verrà effettuata alle 18.30. Per quel che invece riguarda il Superenalotto, negli stessi giorni pocanzi indicati, la raccolta del gioco sarà sempre alle 18 e ‘le relative estrazioni saranno effettuate non prima delle ore 18.30’, si legge in una determina dello scorso gennaio. Ora che gli orari delle estrazioni per la Viglia di Natale sono stati svelati, siete pronti a tentare la sorte?