Lotteria Italia 2023, quali sono i biglietti vincenti? I premi dopo l’estrazione finale di venerdì 6 gennaio

L’Epifania tutte le feste porta via, è vero, ma forse a qualcuno ha anche portato un bel regalo con la lotteria Italia, i premi e i biglietti vincenti. Come ogni 6 gennaio, infatti, anche questa volta su Rai 1 è andato in onda lo speciale dei Soliti Ignoti, condotto da Amadeus: ma quali sono i biglietti vincenti? E in quale città d’Italia ora c’è qualcuno che sta festeggiando la maxi vincita? Ogni anno, infatti, sono tantissimi gli italiani che tentano la fortuna e sperano di vincere, concludendo in bellezza queste feste: c’è chi ha comprato i tagliandi nelle rivendite autorizzate, chi online.

Lotteria Italia 2023: dove acquistare i biglietti, i premi e quando c’è l’estrazione finale

Quali sono i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023

I biglietti cartacei della Lotteria Italia 2023 si potevano acquistare fino alle 21 del 6 gennaio, quelli digitali fino al 3 gennaio. Bastavano, infatti, 5 euro per tentare di sfidare la sorte, sperare di vincere e iniziare ‘col botto’ il nuovo anno.

Questi i primi biglietti estratti: premi di prima categoria

L 486158 venduto a ROMA;

E 004737 venduto a ROMA;

L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM);

L 492408 venduto a PARMA

D 271862 venduto a BOLOGNA.

Quali sono i premi e dove controllare

Diversi i premi della Lotteria Italia, a partire da quello di prima categoria che vale ben 5 milioni di euro. Ma dove vengono comunicati i biglietti vincenti? Il numero di serie e il relativo importo, come da ‘tradizione’, vengono comunicati in diretta il 6 gennaio, proprio nel corso della trasmissione Soliti Ignoti – il ritorno. Ma non solo. I biglietti vincenti saranno riportati anche nel bollettino Ufficiale, che verrà pubblicato sul sito Internet dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.

I biglietti vincenti di seconda categoria

Dopo i cinque premi milionari, ecco i biglietti della seconda categoria: 10 da un valore di 50 mila euro:

D 367432 (Palermo);

F 328148 (Monte San Savino, Arezzo);

P 005315 (Tortoreto, Teramo);

A 265781 (Parma);

O 309242 (Medesano, Parma);

B 197669 (Benevento);

D 229592 (Jesi, Ancona);

C 442658 (Caorle, Venezia);

D 357293 (Frosinone);

D 054762 (Vallata, Avellino)

I biglietti di terza categoria da 20.000 euro

Sono 180, invece, i biglietti vincenti di terza categoria, quelli da 20.000 euro. Ecco quali sono e dove sono stati vinti: