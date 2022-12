Lotteria Italia 2022: dove acquistare i biglietti, i premi e quando c’è l’estrazione finale

Torna la Lotteria Italia, un appuntamento che si rinnova da quando il ministero delle Finanze, nel 1955 ha istituito il concorso. Anche se nel corso del tempo con la nascita di altri giochi con i quali è possibile vincere somme anche superiori la Lotteria Italia ha una rilevanza minore. Ma quando ci sarà l’estrazione? Come si partecipa? Quanto si può vincere?

Come si partecipa alla Lotteria Italia

Per poter prendere parte al concorso a premi basta comprare un biglietto da 5 euro fino al 6 gennaio in vari punti vendita quali tabacchi, edicole, stazioni di servizio e anche store digitali, ma in quest’ultimo caso solo fino al 3 di gennaio. Nella prima categoria il primo premio sarà da 5 milioni di euro, gli altri saranno decisi il giorno dell’estrazione dal Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione delle Lotterie che dovrà prima verificare quanti soldi sono stati ricavati dalla vendita dei biglietti.

Ci saranno anche altri premi di prima categoria, si pensa siano 4, e saranno di importo superiore al milione di euro. Ci saranno anche i premi di consolazione da 2a e 3a categoria. L’anno scorso sono stati estratti 10 premi di 2a categoria da 100.000 euro l’uno e 50 di 3a da 20.000 euro.

Quando e dove ci sarà l’estrazione

L’estrazione quest’anno è legata alla trasmissione ‘I soliti Ignoti – Il ritorno’ in onda su Rai 1 il 6 gennaio. Un compito, quindi, che verrà affidato ad Amadeus. I biglietti per i premi di consolazione avverrà durante la notte, anche se tutti i biglietti vincenti verranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli amd.gov e sul sito lotteria-italia.it.

Il premio va riscosso presentando un biglietto entro il 180 giorno dalla pubblicazione. Se invece la vincita è su biglietto cartaceo allora il possessore dovrà rivolgersi all’ufficio Premi di Lotterie nazionali, a qualsiasi sportello di Banca Intesa. Se invece il biglietto è stato comprato online va effettuata solo dal titolare del conto gioco con il quale è stato comprato il biglietto. Il vincitore potrà riscuotere assegno nelle banche Intesa San Paolo o chiedere accredito su proprio conto bancario o postale. In genere i premi vengono pagati entro 45 giorni dalla richiesta di riscossione della vincita.