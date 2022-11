Roma, sala slot aperta oltre orario e dipendenti senza contratto: scatta la multa

Nell’ambito di un servizio ad “Alto Impatto” effettuato nei quartieri San Basilio, Settebagni, con il coordinamento dei Distretti San Basilio Fidene, del Commissariato Colombo e della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma per quanto riguarda le rispettive competenze, oltre alla collaborazione del Commissariato Sant’Ippolito, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, della Squadra Cinofili, del personale del S.I.A.N. della Asl Roma 2 e della Polizia Locale Roma Capitale, sono state identificate 237 persone e 12 gli esercizi commerciali sottoposti ad ispezione amministrativa.

I controlli nella sala slot

I poliziotti hanno poi controllato una sala slot in via Ratto delle Sabine dove, al titolare sono state contestate violazioni per 450,00 euro. Presso un esercizio di via Tiburtina invece, sono stati controllati 3 dipendenti, due dei quali sono risultati non in regola con il contratto di lavoro. Il titolare è stato inoltre sanzionato per una somma pari a 450 euro per l’accensione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro durante l’orario di sospensione del funzionamento, riscontrando altresì anche la presenza di 18 avventori intenti a giocare.

Locale con animali infestanti ed escrementi di topi

Controllato infine un esercizio di vicinato in via Casal de Pazzi: in esito alle operazioni di ispezione sono state riscontrate pessime condizioni igienico sanitarie, evidenziate anche dal rinvenimento sia di animali infestanti che di escrementi di roditore, nonché da carenze strutturali da ricondursi alla promiscuità degli ambienti, tali da richiedere l’intervento in loco di personale ASL S.I.A.N di pronta reperibilità. Nel quartiere Settebagni sono state riscontrate varie irregolarità durante il controllo di un club: mancate comunicazioni alla ASL, sanzione ai non soci di bevande e alimenti, mancata autorizzazione per gli spettacoli. A carico del titolare verrà inoltre inviata un’informativa alla magistratura così come previsto dall’articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di PS.

È stato emesso anche un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino straniero privo di documenti. Prestata particolare attenzione alla zona di via Tiburtina e ai quartieri di Casal Monastero e San Basilio. In località Colli Aniene e Tiburtino III è stata espletata attività antirapina presso tabaccherie, farmacie, istituti bancari, uffici postali, gioiellerie, supermercati, parcheggi delle stazioni metropolitane di Rebibbia e Ponte Mammolo.