Il VAR gli fa perdere la schedina da 3.600 euro, lui porta la Lega in Tribunale: “Ho diritto al risarcimento”

Una scommessa praticamente vinta per un importo non certo irrisorio, circa 3.600 euro. L’esultanza per il gol decisivo, peraltro quasi allo scadere, poi la beffa: il VAR annulla la rete. Che però poi si scopre essere più che regolare, regolarissimo. Il tutto non per un errore qualsiasi ma per uno “macroscopico” degli addetti al monitor. Avete capito a quale partita ci riferiamo? No? Ve lo diciamo noi: la partita in questione è quella di Juventus Salernitana dello scorso 11 settembre finita nella bufera per l’ormai noto errore che ha portato all’annullamento del gol di Milik che avrebbe consentito ai bianconeri di vincere il match per 3.2. E al tifoso di intascarsi una bella sommetta.

Perché è stata portata in Tribunale la Lega Calcio dopo Juventus Salernitana

Sentendosi trattato ingiustamente il tifoso, Fabio Garzi, che di professione fa l’Avvocato a Perugia, ha deciso allora di intentare causa alla Lega Calcio. Sì avete capito bene: una causa contro il VAR e dunque la Serie A. L’errore infatti è stato definito dal legale “colpevole e determinante” e che ha portato ad un “danno ingiusto consistente nella perdita della chance di realizzare una consistente vincita economica”, si legge negli atti.

Le motivazioni della causa

Per l’Avvocato si tratta di “una questione di principio” ma, sembrerebbe, non solo. “Dal punto di vista del diritto, a mio avviso, la questione giuridica è fondata”, scrive il legale. Per questo, insieme al collega Andrea Colavita, ha inviato una diffida alla Lega Nazionale Professionisti chiedendo il risarcimento. Per i legali

“l’errore degli addetti al VAR che non hanno considerato la posizione del giocatore Candreva ha compromesso la regola di giudizio più elementare, che consiste, in caso di verifica del fuorigioco su calcio d’angolo, nel seguire la posizione del giocatore che batte e di quello che si oppone al cross“.

Un comportamento dunque di “negligenza e imperizia di arbitro e tecnici addetti alla tecnologia” di cui ora deve rispondere, secondo la coppia di Avvocati, il soggetto organizzatore dell’evento sportivo, ovvero la Lega Serie A. L’udienza è fissata per il prossimo 7 dicembre: vedremo allora come andrà a finire questa singolare vicenda.

Cosa era successo in Salernitana Juventus

E’ il minuto 94′ della partita Juventus Salernitana allo Stadium. I padroni di casa completano l’incredibile rimonta dopo essere finiti sotto di due gol contro gli amaranto; ma il gol di Milik, che fa seguito alla rete di Bremer e Bonucci (rigore) che avevano pareggiato l’incredibile uno due firmato da Candreva e Piatek (rigore) nel primo tempo, viene annullato per presunta posizione di fuorigioco di Bonucci. Ma a tenere in gioco tutti c’è Candreva rimasto nei pressi del calcio d’angolo dopo il corner battuto dalla Juve. La sua posizione però sfugge a tutti e la rete viene annullata: un errore clamoroso che, a quanto pare, vale adesso anche una causa in tribunale.