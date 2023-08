Lotto e 10eLotto premiano Roma: 6 vincite nella top ten

I romani sono stati baciati dalla fortuna nell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. Sabato 19 agosto Roma è stata l’assoluta protagonista nelle estrazioni di uno dei giochi più amati degli italiani. Sei delle vincite nelle Top 10 dei due concorsi sono state infatti centrate nella Capitale.

Quali sono stati i premi per i vincitori di sabato 19 agosto

La vincita più alta è stata ottenuta proprio a Roma, un terno dal valore di 23.750 euro. Al quinto posto un’altra vincita, stavolta per un importo da 9.750 euro. Vincita da primo posto anche al 10eLotto: un ‘6’ che ha raggiunto i 25.000 euro. Al sesto posto, poi, un’altra vincita da 13.000 euro, mentre al nono e decimo posto due ‘3’ da 9.000 euro ciascuno.

Come funzionano le estrazioni

Il concorso del 10eLotto è legato all’estrazione del lotto, quindi disponibile solo nei giorni di martedì, giovedì e sabato, contrariamente alle altre tipologie di estrazione del 10eLotto, che sono quotidiane. Il concorso, infatti, ha tre tipologie di estrazione: Estrazione ogni 5 minuti; Estrazione del Lotto; Estrazione Immediata. Le giocate vanno da un minimo di 1 euro a un massimo di 200 euro, con incrementi di 0,50 euro, per ciascuna delle tre modalità d’estrazione.

Per ognuna delle estrazioni vengono estratti due NUMERI ORO che servono per accedere a premi più ricchi. Si può poi aggiungere l’opzione «DOPPIO ORO»: se sono presenti entrambi i numeri i premi sono ancora maggiori. Ovviamente i costo della giocata raddoppia con il NUMERO ORO e triplica con il DOPPIO ORO. Se poi si aggiunge l’opzione Extra si partecipa, con gli stessi numeri, all’estrazione di altri 15 numeri. C’è infine un’altra possibilità di vincita, l’opzione GONG: un numero che viene estratto tra 1 e 90, in maniera aggiuntiva e indipendente, nello stesso concorso al termine dell’estrazione.

Il gioco del Superenalotto che fa sognare gli italiani

Il gioco del Lotto nasce a Genova e da sempre fa sognare gli italiani. Si vince puntando su una serie di numeri da 1 a 90 e indovinando la combinazione con l’ambo, il terno, la quaterna e la cinquina. Ci sono dieci ruote più quella nazionale. Una volta terminata l’estrazione dalle tre sale collegate in contemporanea – la sala Belli di Roma e le sale estrazioni di Milano e Napoli – verranno estratti i numeri legati al Simbolotto e, di seguito, al 10eLotto.