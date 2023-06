Festa degli studenti oggi a Ostia: ecco dove, a che ora e programma completo

Oggi, 7 giugno, il Parco XXV Novembre di Ostia si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove gli studenti e le studentesse delle scuole superiori del Municipio Roma X potranno dare espressione alle loro inclinazioni e abilità artistiche, sportive e musicali. Si tratta della “Festa degli Studenti”, l’evento conclusivo del Festival delle Scuole, un’iniziativa di grande successo promossa dal Municipio Roma X per valorizzare il ruolo della comunità didattica ed educante nel territorio.

Un evento su misura per gli studenti a Ostia

La “Festa degli Studenti” è stata organizzata dall’amministrazione municipale, con la collaborazione attiva degli studenti e delle studentesse che hanno contribuito a creare un programma ricco e variegato, in grado di soddisfare e dar sfogo alle diverse inclinazioni e passioni dei partecipanti. L’evento inizierà alle ore 16 e si protrarrà fino a sera, offrendo un’ampia gamma di attività per tutti i gusti.

Arte, sport e musica: le tre anime della festa

Chi ama l’arte potrà ammirare le mostre d’arte realizzate dagli studenti, che esporranno le loro opere di pittura, scultura, fotografia ecc. Chi preferisce lo sport potrà sfidarsi in tornei sportivi di calcio, basket, pallavolo e altri giochi di squadra. Chi invece vuole ascoltare o fare musica potrà assistere ai concerti dei gruppi musicali formati dagli studenti o cimentarsi nel karaoke. Non mancheranno momenti di street art, con murales e graffiti realizzati dagli studenti stessi.

Una festa per condividere e crescere insieme

La “Festa degli Studenti” vuole essere un’occasione per condividere la conclusione di un anno scolastico ma anche per dar forma ed espressione alle proprie aspirazioni e ai propri talenti in un’ottica dialogante e integrante col mondo didattico della scuola. Un modo per celebrare la bellezza della scuola come luogo di incontro, confronto e crescita personale e collettiva. Un invito a tutti gli studenti a partecipare attivamente alla vita culturale e sociale del proprio territorio.