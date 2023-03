Roma, stanziato 1 milione di euro per il Municipio X: servirà per la messa in sicurezza del territorio

Roma. Oggi, 13 marzo, si è tenuta nell’Aula Massimo di Somma del Municipio Roma X, la conferenza stampa “Censimento e monitoraggio ponti. Dall’emergenza alla programmazione” per presentare alla cittadinanza l’avvio del censimento e le linee guida di intervento generali. Ecco il dettaglio nel comunicato ufficiale trasmesso nell’ultima ora.

Stanziato 1 milione di euro per censimento e monitoraggio ponti e viadotti

Mario Falconi, il presidente del X Municipio ha detto: “Oggi annunciamo un importante investimento per il nostro territorio. Finalmente passiamo dalla gestione dell’emergenza alla programmazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione di eventuali criticità”. Dunque, la direzione tecnica del Municipio Roma X ha provveduto all’affidamento, a seguito di gara d’appalto, dei “Lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio Roma X-Annualità 2022”. L’importo complessivo dell’investimento è di circa 1.000.000 di euro. Attualmente le operazioni “municipali” di censimento e monitoraggio sono in corso, e la ditta affidataria ha predisposto le prime schede tecniche, anche al fine di concordare con la Direzione Tecnica la successiva modalità di lavoro.

Le linee guida e i lavori di manutenzione

Tali Linee Guida illustrano, nel dettaglio, una procedura per la gestione della sicurezza dei ponti esistenti, al fine di prevenire livelli inadeguati di danno e rendendo accettabile il rischio. Esse si dividono in tre categorie riguardo il censimento e la classificazione del rischio: la verifica della sicurezza, la sorveglianza e il monitoraggio dei ponti e dei viadotti esistenti. Il tutto, insomma, dovrebbe consentire di attribuire a ciascuna opera il grado di rischio e approfondire nel dettaglio le metodologie necessarie per sviluppare l’approccio proposto a livello territoriale quali il censimento delle opere, l’esecuzione delle ispezioni, iniziali e speciali, ai fini della redazione delle schede di difettosità dell’opera, nonché la valutazione della classe di attenzione in funzione dei possibili rischi rilevanti, strutturale (statico e fondazionale), sismico, idro-geologico (idraulico e da frana).

Le parole del Presidente Mario Falconi

“Oggi annunciamo un importante investimento per il nostro territorio – dichiara il Presidente del Municipio Roma X, Mario Falconi – Finalmente passiamo dalla gestione dell’emergenza alla programmazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione di eventuali criticità. Sono orgoglioso del lavoro di squadra svolto dalla direzione tecnica e dalla parte politica di Roma Capitale e del Municipio X e ringrazio l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio del Municipio X Guglielmo Calcerano, il Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità del Municipio X Leonardo di Matteo, il Direttore Apicale del Municipio X Marcello Visca e il Direttore Tecnico del Municipio X Gabriele Sani – continua il Presidente del Municipio Roma X. Un’amministrazione competente si vede nella capacità di programmare con anticipo gli interventi e prevenire le possibili criticità. Esprimo, quindi, piena soddisfazione per questa importante iniziativa che ci permetterà di restituire un territorio più sicuro ai nostri cittadini – conclude Mario Falconi.

(Foto in copertina presa dal profilo Facebook Ufficiale di Mario Falconi)