Vetri rotti, fanali e catalizzatori rubati: razzia di auto nella notte al Nuovo Salario: ‘Situazione fuori controllo’ (FOTO)

Roma. Una vera e propria razzia di auto quella che è avvenuta stanotte al Nuovo Salario, nel terzo Municipio. A finire nel mirino dei malviventi circa una ventina di auto, tutte danneggiate: vetri rotti, computer interni rubati, rubati i fanali anteriori e posteriori, nonché smontato parti delle vetture e catalizzatori. A finire nel mirino dei malviventi diverse vetture parcheggiate in strade tra loro vicine, nessuna auto stata risparmiata: Smart, Alfa Romeo, Jeep Renegade, Mini Cooper, 500XL tutte ugualmente devastate e inutilizzabili. Una devastazione in piena regola e un’amara sorpresa per i residenti del quartiere che, già da diverso tempo ormai, lamentano la pressoché totale assenza di controlli nella zona.

Roma, «C’è un ragazzo che danneggia le auto a Piazza Bologna!»: il tam tam sui social e i timori dei residenti

Maxi ondata di furti nella notte al Nuovo Salario

I fatti sono avvenuti questa notte al Nuovo Salario, nel Terzo Municipio. I ladri hanno agito indisturbati in diverse strade della zona, tutte a poca distanza tra loro, e precisamente tra via Pietro Foscari, via Filippo Antonio Gualterio ed ancora, via Eugenio Chiesa, via Ivanoe Bonomi e via Giorgio la Pira. Tutte le strade indicate e oggetto di furti questa notte fanno parte della zona del Nuovo Salario e si trovano esattamente alle spalle della stazione dei carabinieri. Quest’ultimi sono intervenuti in mattinata su alcune auto e, stando a quanto si apprende, non tutti i proprietari delle vetture sono stati avvisati rispetto a quanto accaduto.

L’allarme dei residenti

Ora, a seguito della vicenda cresce l’allarme e la paura da parte dei residenti che lamentano l’assenza di controlli da parte delle autorità. Una situazione che è sfuggita di mano, dove i controlli appaiono insufficienti facendo crescere l’allarme per la sicurezza nei cittadini del quartiere che, inoltre, sono stanchi del ripetersi di tali situazioni. Emblematico il commento di una residente: ”Situazione fuori controllo, ormai non ci stupiamo più di nulla. Il terzo municipio è terra di nessuno’, a testimonianza di quanto la problematica sia sentita e vada avanti da diverso tempo a questa parte.

“Il ripristino ed il corretto funzionamento dell’illuminazione stradale è alla base della sicurezza dei nostri quartieri. Da mesi sto sollecitando ACEA- ARETI ma ad oggi gran parte dei quadranti sono al buio la notte e questo favorisce la criminalità ed i furti”, ha dichiarato invece Marta Marziali capogruppo Italia Viva.