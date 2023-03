Allerta meteo a Roma venerdì 10 marzo 2023: chiusi parchi e giardini nel Municipio X

Allerta Meteo. Per la giornata di domani, venerdì 10 marzo 2023, è stata diramata un’allerta meteo di colore giallo per diverse zone in Italia, in quanto sono previsti temporali e piogge abbastanza consistenti che potrebbero mettere a dura prova i cittadini durante il corso della giornata, a partire dalle prime ore. Tra i territori interessati, c’è anche la regione Lazio. Ecco di seguito il dettaglio.

Allerta meteo ‘arancione’ ad Anzio, il 10 marzo 2023 e per le successive 30 ore

Allerta gialla: le regioni a rischio in Italia

Dunque, facendo il punto della situazione, per la giornata di domani, venerdì 10 marzo 2023, è prevista una veloce perturbazioneatlantica porterà una breve fase instabile con piogge e rovesci in molte regioni, in particolar modo quelle tirreniche. Per tale ragione la Protezione Civile ha voluto diramare un’allerta di colore giallo per il rischio idraulico, soprattutto in Calabria, Basilicata e Campania. Ma sarà coinvolta anche la Regione Lazio, a partire dalle prime ore della giornata.

Allerta meteo a Roma: l’ordinanza di Gualtieri

Come è stato comunicato di recente con una nota ufficiale: ”Sarà efficace nella giornata di domani, venerdì 10 marzo 2023, e fino a cessate esigenze, l’ordinanza alla firma del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri che dispone la chiusura di giardini, parchi e cimiteri del Municipio X a causa dell’allerta arancione per vento diramata dalla Protezione Civile regionale. L’atto prevede, oltre al divieto di accesso per attività ludico ricreative alle aree indicate, anche quello di svolgimento all’aperto delle attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi, presenti nel territorio municipale. Proseguiranno normalmente le ordinarie attività educative e didattiche all’interno degli istituti scolastici. Si raccomanda alla cittadinanza di adottare comportamenti di prudenza in prossimità di aree verdi, nei pressi di strutture mobili e lungo zone costiere”.

Il meteo per venerdì 10 marzo 2023

Come si evince da quanto detto in precedenza, domani sarà una giornata di nuvole e pioggia, con temporali insistenti su tutti i territori e le regioni del versante tirrenico e nelle zone interne del Centro-Sud. Al nord sono previste precipitazione al mattino su Alpi (neve oltre 1500-1600 metri), ma con progressive schiarite verso il pomeriggio. Temperature in lieve calo anche al Sud e Isole maggiori.