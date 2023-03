Weekend a Roma, cosa fare sabato 11 e domenica 12 marzo 2023: gli eventi in programma. Tra gli eventi che si potrebbero visitare a Roma, e che soprattutto potrebbero attirare migliaia di turisti nella nostra città, sicuramente si può citare il “Cinecittà si Mostra: visite alle mostre e ai set permanenti degli studi di Cinecittà” oppure “The World of Banksy: a Roma la mostra sull’artista sconosciuto più famoso al mondo”.

Cinecittà si Mostra

L’evento partito nel 2021, potrà essere visitato fino al 30 giugno 2023. Infatti all’interno degli studi di Cinecittà, l’iniziativa culturale si pone l’obiettivo di svelare ai visitatori il grande patrimonio culturale, storico e soprattutto architettonico dietro questi leggendari spazi cinematografici, che nell’arco della loro storia hanno ospitare il genio di grandi maestri dell’arte attoriale e della regia. Sarà una passeggiata all’interno della storia di Cinecittà, tra esposizioni in set all’aperto e al chiuso, tra scenografie, costumi e soprattutto tutto ciò che ha reso immortale questo luogo dal 1937 a oggi.

I biglietti possono essere presi sulla piattaforma di Ticketone, al costo di 15 euro ciascuno.

The World of Banksy

Si tratta, come la rinominano i critici d’arte, l’esposizione dell’artista sconosciuto più famoso del mondo. Banksy è uno street artist, che vedrà le proprie opere riprese all’interno della stazione Tiburtina. L’esposizione partita a giugno 2022, durerà fino al 28 maggio 2023. Prima di arrivare a Roma, Banksy ha incantato il pubblico presente nella Stazione Centrale e il Teatro Nuovo di Milano. Poi ha girato il mondo, con importanti mostre tra Barcellona, Dubai, Parigi e Torino.

Il costo del biglietto è di 14,50 euro, che può essere preso sulla piattaforma di Ticketone. La mostra è visitabile dalle 10 del mattino alle ore 20.

Van Gogh a Roma: un’occasione da non perdere

La mostra si svolge presso Palazzo Bonaparte, davanti piazza Venezia e via del Corso. Un’occasione dove non solo i romani si sono fiondati per vederla subito, ma soprattutto si è dimostrato un evento per richiamare ulteriori turisti nella città di Roma. Occasione di cultura pura, dove chi potrà andarci potrà osservare anche il famosissimo “Autoritratto”. Il costo del biglietto intero è di 18 euro, mentre il ridotto di 16 euro, con i biglietti che possono essere presi su Ticketone. La mostra è aperta dalle 9 del mattino alle ore 19.