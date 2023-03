Previsioni meteo sabato 11 e domenica 12 marzo 2023: che tempo farà nel weekend a Roma e nel Lazio

Previsioni Meteo per il fine settimana. Sull’Europa l’inverno deve ancora essere smaltito, soprattutto sul sezione centro settentrionale, con la neve che continua da Londra fino a Praga, e passando ovviamente anche per le pianure tedesche. E in Italia? Qui pare che la Primavera possa giocare d’anticipo, ma vediamo insieme i dettagli. Continuate a leggere!

Meteo Pasqua 2023: che tempo farà, le previsioni

Previsioni meteo per il fine settimana: cosa ci aspetta?

L’esperto Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, ha confermato che le rinomate perturbazioni atlantiche in transito, proprio durante queste ore, sul versante Nord delle Alpi, porteranno nevicate fino in pianura a quanto pare. Tali perturbazioni, inoltre, durane il loro percorso, incontreranno anche l’irruzione artica dello Stratwarming di febbraio, ovvero l’evento importante di riscaldamento stratosferico dello scorso mese che poi ha visto, come ripercussione fredda in troposfera, la discesa di un lobo polare fino a Londra.

Freddo in arrivo sul versante del Nord Europa

Per farla semplice, il freddo e il gelo hanno raggiunto la parte dell’Europa a settentrione della catena alpina, e del resto anche dai francesi il termometro è sceso ripidamente, con tanto di nevicate a bassa quota. Dall’altro lato, però, le Alpi hanno fermato l’Inverno tra Savoia, Svizzera e Tirolo, sebbene anche qui siano previste nevicate nei prossimi giorni. La parte settentrionale dell’Italia, invece, si è trovata in ombra pluviometrica. Ad ogni modo, nella nostra Penisola, proprio nelle prossime ore, sono attesi dei rialzi termici, con un giovedì e venerdì che si prospettano asciutti e moderati nelle temperature. Qualcosa inizierà a cambiere, però, a partire da domani stesso, venerdì 10 maro 2023, poiché un ciclone in transito dalle Isole Britanniche verso Est, causerà un rapido ma intenso peggioramento sull’Italia stessa. Una massa e un fronte freddo, insomma, associati al Ciclone Inglese, arriverà nelle ore di domani.

Il dettaglio in Italia per sabato 10 marzo 2023

Una giornata interessante, però, potrebbe palesarsi a partire da sabato 11 marzo 2023, quando, grazie anche alla complicità dei venti di Foehn, potremmo raggiungere i 25°C all’ombra sul Nord-Ovest, con un vero e proprio anticipo della Primavera che comunque non nasconderà anche alcune insidie previste per i giorni a venire, nel tipico stile del mese di marzo.

La giornata di domenica 11 marzo 2023

E infatti, proprio nella giornata di domenica 12 marzo 2023, potrebbe sopraggiungere il vento di Maestrale a riportare un crollo delle temperature di 7-8 gradi al Nord, spingendo parallelamente le piogge verso Medio Adriatico e Sud. Un’alternanza primaverile, confermata con un altro ciclone sull’Italia a partire anche da inizio settimana prossima, con venti e piogge che potrebbero tornare in modo diffuso.