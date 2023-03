Meteo Pasqua 2023: che tempo farà, le previsioni

Meteo Pasqua 2023. Quest’anno le celebrazioni pasquali cadranno un po’ in la nel tempo e precisamente domenica 9 aprile. Tuttavia non sono pochi coloro che già adesso si stanno interrogando sulle previsioni meteo così da non farsi trovare impreparati e godendosi a pieno la giornata di festa. È bene però tenere a mente che considerando l’ampio intervallo di tempo in esame, quella che stiamo per illustrare è una generica proiezione metereologica sul lungo periodo, utile a fornire un’idea generale e sommaria – per via dei pochi dati disponibili – in merito a precipitazioni e temperature. Tale panoramica non deve, dunque, essere intesa come una classica previsione del tempo.

Che tempo farà a Pasqua? Le previsioni

Tra la fine del mese di marzo e l’inizio di aprile il nostro paese si troverà nel bel mezzo dei vortici ciclonici che pieni di aria fresca ed instabile, si alterneranno a periodi maggiormente stabili e soleggiati. Delle vere e proprie ‘manovre atmosferiche’ che tecnicamente vengono definite ‘scambi meridiani’ nelle quali l’aria fredda scende verso le medie latitudini dal polo nord, raffreddandole, mentre l’aria calda subtropicale africana sale verso l’Europa. Alla luce di ciò, la penisola ad aprile rischia di trovarsi in una ‘zona di convergenza’ dove saranno protagoniste le correnti metereologiche pocanzi descritte. In tale quadro a catturare l’attenzione degli esperti è l’anticiclone africano.

Dunque, per il periodo pasquale non è da escludere la possibilità di trascorrere la giornata di festa a maniche corte! Come anticipato, al momento queste non sono altro che ipotesi fatte sul lungo periodo ma i dati scientifici del CNR confermano un trend climatico teso al riscaldamento. Conseguentemente, anche le temperature aumenteranno. Tuttavia, per adesso non ci resta che aspettare e – sulla base dei successivii dati derivanti dalle mappe metereologiche – vedere come si evolverà il tempo da qui alle prossime settimane.