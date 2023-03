Previsioni meteo sabato 4 e domenica 5 marzo 2023 a Roma e nel Lazio: che tempo farà nel weekend

Le previsioni meteo per questo weekend a Roma e nel Lazio non fanno ben sperare. Da qualche giorno è iniziato un nuovo mese, quello di marzo 2023, un mese sbarazzino, capriccioso per definizione, la pioggia e il sole possono cedersi il passo reciprocamente nel giro di poche ore. Ma lo conosciamo bene. Tuttavia, marzo è anche il mese in cui il mondo inizia a rinascere dopo l’inverno, con l’arrivo della Primavera. Ma per il momento, la nuova stagione sembra ancora lontana. Ecco il dettaglio delle previsioni meteo per i prossimi giorni di sabato 4 e domenica 5 marzo 2023.

Previsioni meteo per l’Italia nei prossimi giorni

Previsto sin da subito maltempo diffuso al sud per altre 36-48 ore mentre al nord tornerà a splendere il sole, dopo il grigiore degli ultimi giorni. Stando a quanto affermato da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, il primo fine settimana di questo marzo 2023 avrà due volti per via del ciclone dai connotati simil-tropicali che sta interessando da numerosi giorni gran parte dell’Italia. Un vero e proprio Giano bifronte, insomma, nel perfetto stile del mese di marzo. La situazione, infatti, non esclude a priori anche un timido inizio di caldo africano che potrebbe raggiungere il proprio apice tra una paio di mesi circa. Ad ogni modo, le zone che saranno maggiormente colpite dal brutto tempo saranno quelle tra le Isole Maggiori ed il versante ionico, con possibili nubifragi in risalita dal Nord Africa. Parallelamente, sul versante Centro-Nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, fatta esclusione per qualche addensamento nella giornata di sabato 4 marzo 2023 tra Marche, Abruzzo e Molise, così come la domenica tra Liguria di Levante ed Alta Toscana.

Il dettaglio per il primo weekend di marzo 2023

Scendendo nel dettaglio, ecco cosa ci aspetta per le prossime ore per le due giornate di questo imminente weekend in Italia:

Venerdì 3. Al nord: bel tempo abbastanza stabile e diffuso. Al centro: nubi e locali rovesci si alterneranno, migliorerà solamente durante la serata. Al sud: tempo tendenzialmente instabile con frequenti acquazzoni, anche intensi, prevista neve sui rilievi oltre i 1000 metri.

Sabato 4. Al nord: bel tempo ancora diffuso un po' ovunque. Al centro: ultimi rovesci sulle adriatiche, soleggiato altrove e schiarite sulla costa. Al sud: piogge sparse con locali temporali, continua la neve sopra i 1200 metri.

Domenica 5. Al nord: soleggiato un po' ovunque, poi nubi in parziale aumento verso la serata. Al centro: soleggiato in prevalenza. Al sud: meteo molto instabile, ma solamente sul basso Tirreno

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 4 e domenica 5 marzo

Per questo primo fine settimana di marzo 2023, il meteo a Roma e nel Lazio sarà tendenzialmente sereno. Su tutta la Capitale, infatti, per la giornata di sabato 4 marzo splenderà il sole per tutta la giornata. Piogge assenti, salvo qualche improvviso annuvolamento ma che dovrebbe dileguarsi subito. Le temperature saranno comprese tra minime di 6 e massime di 15 gradi. Tempo bello e cieli sereni anche per domenica 5 marzo 2023, con poche nubi sparse sul resto della regione Lazio.