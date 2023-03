Weekend a Roma, cosa fare sabato 4 e domenica 5 marzo 2023: gli eventi in programma

Weekend a Roma, cosa fare? Siamo ancora nel bel mezzo della settimana, ma il profumo irresistibile del fine settimana comincia già a gironzolare nell’aria, e a Roma, ogni weekend c’è sempre qualcosa di nuovo da poter fare: eventi, mostre, spettacoli e molto altro, per grandi e piccini. Se non avete idee, ma di certo non volete lasciarvi sfuggire questa ennesima occasione di svago, ecco un paio di consigli direttamente dalla nostra redazione. Continuante a leggere!

Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 4 e domenica 5 marzo?

Eccoci arrivati anche al mese di marzo 2023, e ad affacciarsi è anche il primo fine settimana del mese. L’aria primaverile, diciamocelo chiaramente, ancora non si fa vedere in giro, e le previsioni meteo non danno troppe speranze ad onor del vero. Tuttavia, questo non basta per scoraggiarci: il tempi libero è sempre un bene prezioso, che non va di certo assoggettato alle condizioni meteo. Dunque, anche questo fine settimana si presenta come un’occasione imperdibile per scoprire tutte le bellezze e le opportunità che ci offre la città di Roma, e noi vogliamo consigliarvene alcune. A partire da venerdì 3 a domenica 5 marzo 2023 sono tanti gli appuntamenti da segnare nella propria agenda, sotto la voce ”tempo libero”, ecco alcuni tra i più rilevanti per questo prossimo weekend.

Quattrozampeinfiera

Questo fine settimana, se amate gli animali, dal 4 al 5 marzo la Fiera di Roma ospita Quattrozampeinfiera dalle 10 alle 19. L’ingresso è anche gratuito per i bambini fino ai 10 anni di età – non ancora compiuti – e ovviamente per i veri protagonisti: cani e gatti. Il biglietto per tutti gli altri umani, invece, costa costa 12 euro. Online 8,50 euro.

In Vino Veritas: Parco della Musica

Sempre nei giorni di 4 e 5 marzo 2023, Vinicio Marchioni sarà all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Petrassi con lo spettacolo In Vino Veritas, sabato alle ore 21 e domenica alle ore 18. Il biglietto ha un costo di 29 euro, certamente un evento da non perdere per gli amanti del genere.

Giorgio Panariello in ”La favola mia”

Sempre per rimanere in tema spettacoli, il mitico Giorgio Panariello sarà presente, invece, al Teatro Brancaccio lunedì 6 marzo 2023, con lo spettacolo teatrale La favola mia, alle ore 21. Non è proprio fine settimana, ma è comunque un modo fantastico per poterlo concludere, oppure iniziare la settimana prossima con il botto!

Eventi del weekend per bambini a Roma

Occupiamoci ora dei più piccoli, coloro che più fra tutti hanno bisogno di uscire all’aperto, interagire e fare nuove esperienze, sia per crescere che per divertirsi in modo sano. Ecco una serie di proposte molto interessanti che potranno fare al caso vostro.

Principessa Piccola & Mostro Gigante

Nei pomeriggi di sabato 4 e domenica 5 marzo, alle ore 17, località Teatro Verde, andrà in scena lo spettacolo Principessa Piccola & Mostro Gigante. Una rappresentazione pensata appositamente per i più piccoli: divertimento assicurato e tanti colpi di scena.

Il Gatto con gli stivali: lo spettacolo di burattini

Un classico, intramontabile e sempre in grado di emozionare e stupire. Sabato 4 e domenica 5 marzo al Teatro Mongiovino andrà in scena lo spettacolo di burattini dedicato al ben nota favola de Il Gatto con gli stivali, a partire dalle ore 16.30. Il costo del biglietto è di 11 euro per gli adulti e di 9 euro per i bambini.

Aladdin tutto da ridere! Il mistero della lampada a Tor Bella Monaca

Chiudiamo, infine, questa rassegna con un altro spettacolo tutto da vivere, insieme ai vostri pargoli. Il Teatro Tor Bella Monaca per questo fine settimana, precisamente domenica 5 marzo 2023 alle 17, lo spettacolo per bambini dal titolo Aladdin tutto da ridere! Il mistero della lampada. Il biglietto costa 7 euro e anche in questo caso, il divertimento è assicurato.