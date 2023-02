Allerta meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 1 marzo: ancora freddo e pioggia, le previsioni

Per oggi la Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per maltempo. Previste piogge e temporali a Roma lungo tutto l’arco della giornata.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani

Tornano i temporali in tutta Italia. Quella che comincia oggi, martedì 28 febbraio, sarà una settimana caratterizzata dal maltempo e dal freddo. Nel nord Italia le temperature praticamente crolleranno, mentre al centro e al sud resteranno ben sopra lo zero. Per oggi la Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per maltempo. Previste piogge e temporali a Roma lungo tutto l’arco della giornata, ma il brutto tempo, come detto, sarà una costante almeno fino a venerdì. Nel weekend previsto un break, con giornate variabili e senza precipitazioni a Roma e nel Lazio.

Stando a quanto spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, oggi e mercoledì 1 Marzo il ciclone che ha investito l’Italia “muoverà il suo asse principale verso Sud: ecco dunque che il maltempo continuerà verosimilmente ad insistere sulle regioni centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori, con piogge intense e pure temporali (attenzione anche al rischio di grandine). Condizioni meteo più stabili invece al Nord dove avremo una timida rimonta dell’alta pressione, che garantirà un contesto relativamente meno instabile in particolare per il comparto alpino e prealpino dove si potrà anche godere di qualche ora ora di generoso soleggiamento”.

Per quanto riguarda le temperature, nel corso della settimana quelle minime scenderanno tra i 6 e gli 8 gradi nella città di Roma. Per quanto riguarda le temperature massime, si manterranno comprese tra i 12 e i 15 gradi tra lunedì e venerdì. Nel weekend, complice il ritorno del sole, potrebbero salire sopra i 15 gradi, ma le minime potrebbero essere più basse nelle ore notturne. Quindi, raccomandiamo di stare a casa qualora potesse presentarsi un forte maltempo nelle zone dove abitate.