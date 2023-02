Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 28 febbraio 2023: fino a quando e le zone a rischio

La Protezione civile regionale ha emesso annuncio di allerta meteo a partire da martedì 28 febbraio per le 24/36 ore successive, a causa di ‘precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio e temporale’. Al fine di mettere in condizioni i territori maggiormente colpiti dal maltempo di predisporre tutte le misure necessarie a far fronte all’allerta, ha specificato quali sono le zone maggiormente a rischio.

Peggioramento delle condizioni meteo

Seppure nella giornata di oggi le condizioni meteorologiche non destano alcuna preoccupazione, a partire dalle prime ore della giornata di domani, 28 febbraio, il meteo subirà una modifica considerevole con un peggioramento che coinvolgerà principalmente il centro e il sud del territorio regionale. Sulla costa tirrenica, comprendendo la città di Roma e il basso Lazio, è prevista un allerta con criticità idrogeologica per temporali anche di forte intensità.

A rischio anche i bacini idrici del Lazio

Ad essere coinvolti dalla situazione di criticità saranno anche i bacini di Roma, l’Aniene, i bacini costieri sud e il bacino del Liri. Nel dettaglio la Protezione civile regionale ha annunciato per la giornata di domani anche forti temporali con possibili grandinate e forti raffiche di vento che rischiano di far registrare danni. I forti rovesci potrebbero, infatti, essere causa di allagamenti di locali interrati, danni a strutture o edifici, ad attività agricole, a cantieri, a insediamenti civili, ma anche interruzioni sulla rete stradale e ferroviaria in prossimità di canali e zone depresse, rottura di rami, caduta alberi. In tutte queste situazioni e altre i cittadini potranno contare sull’intervento dei volontari della Protezione civile degli enti locali a disposizione per portare aiuto in situazioni di emergenza.

Infatti, gli uffici regionali preposti hanno invitato “gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione a livelli di allerta, di cui alle ‘Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio'”.