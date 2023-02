Meteo a Roma e nel Lazio, da domenica 26 febbraio torna il gelo russo: arriva la neve?

Negli ultimi giorni il tempo è stato per lo più stabile e soleggiato, regalandoci un‘illusione di primavera con temperature sopra la media. Adesso però le cose potrebbero prendere una piega diversa e l’inverno potrebbe tornare nuovamente a farsi sentire. Infatti, l’aria calda proveniente dalla Tunisia si scontrerà con il gelo russo scatenando la tempesta perfetta. Tale scontro è previsto per la giornata di domenica quando l’illusione di primavera del sabato lascerà il posto al freddo pungente russo su gran parte della Penisola ed in special modo al Centro-Nord.

Neve a Roma? Torna il gelo russo, le previsioni meteo per sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023

Il colpo di coda dell’inverno, le previsioni meteo

Un vero e proprio colpo di coda quello previsto per il prossimo 26 febbraio, quando l’inverno tornerà a fare capolino nella Penisola. Attesi venti di burrasca di Bora e Tramontana, attivi nell’Alto Adriatico già da sabato sera. Inoltre, domenica insieme al vento gelido avremo anche nevicate a bassa quota tra Marche ed Emilia Romagna. Localmente non sono poi da escludere fenomeni come temporali di neve, graupel e, nella notte tra domenica e lunedì, nevicate deboli fin sulle coste ed in pianura al Nord.

Le temperature

Invece, non è da escludere che lunedì 27 febbraio potrebbe essere la giornata del ciclone di neve al Centro- Nord con fenomeni fino in pianura e non esclusi sulle regioni del Piemonte, dell’Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Tuttavia, per avere una previsione maggiormente attendibile sarà necessario attendere le successive elaborazioni dei modelli metereologici. Sta di fatto che le temperature a partire da domenica 26 febbraio scenderanno sensibilmente, con un calo fino a 15-17° in montagna e fino 10° in meno anche in pianura. Insomma, la situazione appare alquanto diversa rispetto a quella vissuta fino a questo momento dove le temperature anche sopra la media stagionale e il tempo per lo più soleggiato hanno fatto vivere una parentesi primaverile.