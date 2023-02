Neve a Roma? Torna il gelo russo, le previsioni meteo per sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023

Dopo un Carnevale un po’ anomalo e qualche giorno di tregua dal freddo, il meteo è pronto a un ribaltone. E nei prossimi giorni, stando alle previsioni, dovrebbe ritornare il gelo russo, che darà così l’ultimo saluto a febbraio e il benvenuto al mese di marzo. A quanto pare, infatti, tra sabato sera e domenica le temperature crolleranno di almeno 10 gradi e c’è chi non esclude la possibilità di vedere i fiocchi di neve cadere anche a Roma. Un evento raro e atteso da tanti, soprattutto dopo la nevicata del 2018 quando la Capitale si è tinta di bianco.

Pioggia e neve in Italia, le previsioni meteo: le Regioni a rischio

Neve a Roma lunedì 27 febbraio 2023?

Secondo gli esperti de Ilmeteo.it, non si esclude una spolverata di neve, nella notte tra lunedì e martedì, anche su Roma. “Nei prossimi giorni le temperature si manterranno sui valori primaverili, specie al centro sud, con valori fino a 15-20°C e con punte di 25°C sulle isole maggiori. Domenica 26 febbraio entreremo invece in un’altra stagione” – hanno spiegato all’Adnkronos.

Crollano le temperature in Italia, le previsioni per sabato 25 e domenica 26 febbraio

Lorenzo Tedici, il meteorologo del sito Ilmeteo.it, ha spiegato che potrebbe esserci lo spostamento dell’alta pressione verso il Nord Europa. E questo porterà con sé un nocciolo artico che dalla Russia scenderà verso l’Italia. E in meno di 24 ore, con il crollo delle temperature. Sabato la giornata sarà quasi primaverile, soprattutto in Sicilia, poi domenica potrebbe ritornare la neve anche sulle coste adriatiche. Pioggia e gelo, quindi, torneranno a fare capolino sull’Italia. “Da domenica il maltempo potrebbe fare sul serio con neve a bassa quota su Marche, Abruzzo e Molise e tra lunedì sera e martedì mattina anche tra Lazio, Umbria e Toscana. Non si esclude una spolverata nella notte tra lunedì e martedì su Roma, Terni, Perugia e Firenze”.

L’inverno meteorologico è previsto il 28 febbraio, ma nei fatti qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi giorni perché a fine mese la neve potrebbe tornare a imbiancare buona parte dell’Italia.