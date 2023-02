Previsioni meteo, tornano pioggia e neve in Italia: ecco da quando e dove

Dopo delle temperature superiori ai valori stagionali e all’insegna di un tempo stabile e soleggiato da nord a sud, nel corso della prossima settimana le cose prenderanno una piega diversa e si assisterà al ritorno di pioggia e neve su molte regioni della Penisola. La costante presenza dell’anticiclone di Carnevale ha fatto sì che il tempo fosse stabile e soleggiato lungo tutto lo scarpone ma le precipitazioni sono pronte a fare nuovamente capolino. Evento quest’ultimo che rappresenterebbe un toccasana per la situazione di siccità che sta caratterizzando l’Italia. Dunque, cosa dobbiamo aspettarci nel corso dei prossimi giorni? Ecco le previsioni meteo.

Neve a Roma? Le previsioni meteo e che tempo farà dopo Carnevale

Tempo stabile e soleggiato fino a mercoledì 22, le previsioni meteo

La situazione metereologica resterà stabile sulla Penisola fino a mercoledì 22 febbraio. Al nord e nelle zone interne del centro continueranno ad essere presenti nebbie o foschie, localmente anche piuttosto fitte e persistenti durante il corso della giornata. Per quel che invece riguarda le temperature, di giorno saliranno al di sopra delle medie stagionali, aprendo la strada ad una nuova parentesi di caldo anomalo. La causa di ciò è da rinvenire al vasto campo, settore di alta pressione che occupa – ormai da alcuni giorni – gran parte dell’Europa centrale e meridionale. Le colonnine di Mercurio riusciranno a toccare punte prossime ai 20° su alcuni tratti delle Isole Maggiori e su alcuni settori dei fondivalle alpini. Tale situazione metereologica andrà in corso a dei cambiamenti a partire da giovedì 23 febbraio.

Precipitazioni in arrivo, ecco da quando

A partire da giovedì 23 febbraio per via della presenza di un’area di bassa pressione, nei pressi delle Isole Britanniche, potrebbe esserci la presenza di correnti instabili e più fredde fin verso il bacino del Mediterraneo. È dunque atteso un ritorno delle precipitazioni a partire dall’area del Nordovest e che poi si estenderanno nei giorni successivi. Inoltre, visto il calo delle temperature, il verificarsi di fenomeni nevosi sull’arco alpino e anche a quote medio – basse, non è da escludere. Questa prima perturbazione potrebbe poi aprire la strada ad altri simili fenomeni in arrivo nel corso del fine settimana successivo con un ben più marcato calo delle temperature.