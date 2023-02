Previsioni meteo in Italia, torna la pioggia a Carnevale: dove e che tempo farà nei prossimi giorni

Nonostante le temperature ben al di sopra della media stagionale che si sono registrate nell’ultimo periodo nei prossimi giorni l’alta pressione e l’umidità provocheranno nubi e nebbia un po’ in tutta Italia, ma soprattutto a Nord e nel fine settimana sono previste anche precipitazioni.

Il cielo sarà caratterizzato da una intensa nuvolosità

I meteorologi annunciano nubi basse che sono provocate dall’incontro, o si potrebbe dire anche dallo scontro, del campo anticiclonico e correnti umide provenienti dal mare. E la nuvolosità, già a partire da oggi ‘giovedì grasso’ sarà in aumento lungo tutto il versante tirrenico, almeno dalla Liguria fino al Lazio. Un andamento climatico che proseguirà anche per la giornata di domani, quando il sole potrà essere visibile solo sulle Alpi e sul versante Adriatico, dalle altre parti i cieli saranno prevalentemente nuvolosi.

Fine settimana di piogge nel centro della Penisola

Sabato e domenica sono annunciate piogge, seppure molto lievi, dalla Liguria fino alla Campania. Domani sarà sempre all’insegna della nuvolosità soprattutto sulle coste tirreniche, seppure a nord è previsto il bel tempo come al sud. Sabato le zone centrali della Penisola saranno caratterizzate ancora una volta dalla presenza di nubi, mentre altrove ci sarà sole.

Le temperature sono previste in calo

Le temperature saranno in netto calo e dai 16 gradi potrebbero raggiungere anche i 6 o i 7 gradi. Non è escluso, quindi, che potrebbe trattarsi di un Carnevale all’insegna del freddo e di qualche pioggia sparsa, seppure leggera, soprattutto al centro Italia. L’idea che le passate settimane di sole e di temperature ben al si sopra del periodo fossero l’annuncio di una Primavera precoce non ha trovato riscontro nella realtà. Bisognerà aspettare ancora un po’ prima di poter contare su un aumento delle temperature e sul ritorno del sole, ma al momento, gli esperti preferiscono non fare previsioni a lungo termine.