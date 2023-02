Anticiclone di San Valentino in Italia: sole e temperature in salita, ecco fino a quando

Stop al freddo e temperature in salita, arriva l’anticiclone di San Valentino. Saranno giornate, quelle a partire da domani, 14 febbraio 2023, all’insegna del bel tempo in quasi tutta l’Italia. Le temperature saranno in aumento da nord a sud con il rischio di nebbia in alcune località, su tutte la pianura padana. In generale comunque il sole resisterà per quasi tutta la settimana per lasciar spazio nel weekend a qualche pioggia. Ma ecco le previsioni nel dettaglio.

Previsioni Meteo settimana dal 13 al 19 febbraio 2023

Secondo gli esperti de IlMeteo.it l’Italia è attraversata in queste ore dall’alta pressione. Già da oggi infatti stiamo assistendo ad un anticipo della primavera proprio in virtù dell’anticiclone di San Valentino. Lungo tutto lo stivale la colonnina di mercurio sta facendo registrare un sensibile segno “+”. Tutto questo sarà lo scenario che ci accompagnerà fino al weekend quando assisteremo a piogge ad esempio su pianura padana e Toscana. Tempo in possibile cambiamento da lunedì 20 febbraio 2023.

Meteo Roma San Valentino e prossimi giorni

Vediamo adesso le previsioni meteo per Roma. Domani, martedì 14 febbraio 2023, previsto bel tempo sulla Capitale con una minima di 6 gradi ed una massima di 14. Per celebrare il giorno dedicato agli innamorati, il meteo ha concesso infatti una tregua che permetterà alle coppiette di organizzare anche gite all’aperto, grazie alla presenza di un bel sole che sarà presente nel Centro Italia. E lo stesso sarà per la giornata di mercoledì. Le prime nuvole faranno allora la loro comparsa da giovedì anche se le temperature continueranno a salire di qualche grado. Tempo incerto, ma comunque senza pioggia stando alle previsioni al momento disponibili, anche venerdì 17. Nel weekend tempo migliore il sabato (minima 11 gradi, massima 13) mentre domenica assisteremo nuovamente alla comparsa di qualche nuvola.

