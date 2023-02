Meteo San Valentino a Roma e nel Lazio: che tempo farà il 14 febbraio, le previsioni

Coloro i quali stanno pensando di organizzare qualcosa di speciale in occasione di questo San Valentino 2023, si stanno chiedendo anche quali saranno le previsioni meteorologiche. Le condizioni del tempo possono, infatti, essere determinanti per scegliere la destinazione della giornata da dedicare alla propria dolce metà.

Annunciato un San Valentino all’insegna del sole

Nonostante il Centro Italia abbia vissuto dei giorni all’insegna del grande freddo, il meteo sembra avere in serbo delle novità in questi giorni. Il cielo sarà, infatti, sereno con un clima piuttosto mite durante il giorno, seppure con un calo delle colonnine di mercurio durante le ore notturne. Quello di quest’anno, si annuncia, quindi, un San Valentino all’insegna del sole e non solo a Roma, ma quasi in tutta la Penisola.

Nella Capitale solo previste temperature che oscilleranno tra i 6 e i 13 gradi. Si può tranquillamente dire che l’inverno, almeno per qualche giorno, andrà in pausa lasciando spazio a un bel sole, grazie a un vasto campo anticiclonico che si sta espandendo su buona parte del Mediterraneo. Le temperature saranno, perciò, in aumento. Si tratta di una tregua, seppure breve, possibile grazie a una massa d’aria africana che porterà i valori oltre la media del periodo. E se il giorno di San Valentino sarà soleggiato, a partire dal giorno seguente le temperature saliranno ulteriormente arrivando anche a 16 ° C.

Un clima che sembra di preludio alla Primavera

Un clima che sa di primavera, anche se non sembra sia ancora detto che l’inverno abbia lasciato il posto all’arrivo della stagione più mite. Non è escluso, infatti, che nei prossimi giorni ci sia un ritorno al freddo. Ma intanto, forse proprio per celebrare il giorno dedicato agli innamorati, il meteo ha concesso una tregua che permetterà alle coppiette di organizzare anche gite all’aperto, grazie alla presenza di un bel sole che sarà presente nel Centro Italia.