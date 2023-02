San Valentino 2023 a Roma, visite gratuite e luoghi romantici: eventi in programma

Non sempre bisogna cercare lontano per trovare la giusta meta nella quale trascorrere un romantico San Valentino. Roma è ricca di musei e monumenti che celebrano amori di altri tempi. C’è solo l’imbarazzo della scelta. E allora perché non trascorrere un 14 febbraio alla scoperta dei luoghi che sono stati teatro di amori celebri…

I siti storici e archeologici romani nei quali rivivere amori di altri tempi

Nel Museo della Repubblica Romana sarà possibile rivivere l’amore tra Anita e Garibaldi e quello tra la ninfa Egeria e re Numa Pompilio alla Terme di Caracalla e nel Museo Napoleonico scoprire le lettere scritte da Napoleone a Josephine. In occasione della festività del 14 febbraio è previsto un vero e proprio itinerario alla scoperta degli amori che si sono celebrati nel corso dei secoli di storia a Roma.

Gli appuntamenti previsti per il 14 febbraio

Tra gli altri appuntamenti previsti ci sono ‘gli itinerari urbani’ un percorso nella street art a Garbatella con appuntamento alla stazione della metro B fermata Garbatella alle 10. È un’iniziativa curata da Salvatore Vacanti e i volontari del progetto di Servizio civile universale ‘Street Art a Roma’. Previsto anche un percorso attraverso le sepolture monumentali e le storie che esse raccontano nel Verano, con appuntamento a piazzale del Verano alle 11. E immancabile l’amore tra Garibaldi e Anita rivissuta nel Museo della Repubblica Romana, a partire dalle 11. All’interno delle Terme di Caracalla sarà possibile ripercorrere il forte sentimento che ha unito la ninfa Egeria e il secondo re di Roma, con appuntamento per tutti coloro che sono interessati in viale delle Terme di Caracalla alle 12. Nella Casina delle Civette saranno rievocati amori mitologici che sarà possibile ricostruire attraverso le straordinarie vetrate della struttura, l’appuntamento in questo caso è alle 14 e 30 alla casina delle Civette. Ma anche gli amori della famiglia di Augusto, nella Roma imperiale, attraverso una visita guidata nell’area archeologica del teatro di Marcello a partire dalle 14 e 30.

Si tratta di tutte attività gratuite che vanno prenotate al numero 060608 dalle 9 alle 19 fino a esaurimento posti, mentre per i musei e i siti archeologici il costo del biglietto è pari alla tariffa vigente.