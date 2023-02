Immagini San Valentino e frasi romantiche da inviare il 14 febbraio 2023

La festa di San Valentino, domani 14 febbraio, è un’occasione per celebrare l’amore. Per quanto sia nata come festa cristiana, proprio in onore di San Valentino di Terni, è diventata con il tempo una ricorrenza dedicata agli innamorati che in questa data si scambiano doni per celebrare il loro sentimento. Vengono preferiti pensieri a forma di cuore, cioccolatini e anche fiori, ma c’è anche chi predilige una frase romantica tale da far sentire l’altro privilegiato. Vediamo quali sono le frasi più significative e più originali per l’occasione.

Le frasi romantiche da inviare a San Valentino

Lev Tolstoj scriveva: “Tutto ciò che so, lo so perché amo”. Un inno all’amore universale e non solo all’amore di coppia. Edgar Allan Poe per celebrare l’amore tra un uomo e una donna scriveva, invece: “Ti amo con un amore che è più dell’amore”. Shakespeare anche celebra il sentimento in sé sottolineando: “Se non ricorsi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato”, ma anche: “Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore” e ancora: “Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancora morire”. Assai romantico il pensiero espresso da Antoine de Saint. Exupery: “Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione”. E ci sono anche grandi personaggi del mondo dello spettacolo che si soffermano sull’amore, in particolare l’attrice Judy Garland diceva: “Non era al mio orecchio che hai sussurrato, ma al mio cuore. Non hai baciato le mie labbra, ma la mia anima”.

Quali immagini celebrano l’amore

Ma oltre a frasi, mille immagini che inneggiano all’amore: cuori, orsacchiotti, cupido, rose rosse e anche dolci, bambini, baci. Insomma sono davvero tanti i pensieri da dedicare alla persona amata nel giorno di San Valentino. Gesti semplici che sono un inno a uno dei sentimenti più importanti e più celebrati: l’amore.