Neve a fine febbraio 2023? Le previsioni meteo di Giuliacci a Roma e nel Lazio

Questi giorni di sole possono indurre a credere di esserci lasciati ormai definitivamente alle spalle l’inverno. Ma è così? Andiamo verso la primavera? I meteorologi non sembrano essere d’accordo e, anzi, annunciano, una nuova ondata di gelo che interesserà gran parte del territorio italiano. Il cambiamento climatico è previsto a fine febbraio. Vediamo cosa dice in merito il colonnello e meteorologo., nonché noto personaggio televisivo, Mario Giuliacci, sulle previsioni di fine mese.

L’inverno ancora non è finito

“L’inverno non è finito e prima della fine di febbraio torna il freddo intenso e con esso la neve”. Giuliacci non ha dubbio che ci sarà un ultimo colpo di coda dell’inverno, a causa di un’ondata di gelo proveniente dal Nord Atlantico, tra Groenlandia e Islanda, che raggiungerà l’Europa occidentale, non mancando di coinvolgere anche l’Italia. E nello specifico il meteorologo dichiara: “Si tratta di correnti gelide di origine polare marittima” ossia, di una massa d’aria molto fredda e umida che scende verso latitudini inferiori.

Annunciata una nuova ondata di gelo che porterà anche nevicate a bassa quota

Le ultime novità in merito al meteo fanno pensare che siano possibili anche nevicate. Anzi, l’esperto non sembra avere alcun dubbio circa il fatto che “le odierne proiezioni suggeriscono che la massa d’aria gelida irromperà sull’Italia intorno al 24 di febbraio, per poi caratterizzare tutti gli ultimi giorni di febbraio con freddo intenso e nevicate fino a bassa quota”. Che sia la volta buona per tutti gli amanti della neve di vederla finalmente scendere magari anche nella città di Roma? La risposta arriverà a breve, visto che mancano solo dieci giorni per verificare se l’ondata di gelo porterà con sé anche nevicate abbondanti che interesseranno la Capitale. Intanto, fino a quel momento, approfittiamo di questi giorni di sole e di clima più mite, magari concedendoci anche qualche passeggiata.