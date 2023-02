Pioggia e neve in Italia, le previsioni meteo: le Regioni a rischio

Gli esperti annunciano, in questo periodo, ulteriori cambiamenti del meteo. Dopo aver trascorso gli ultimi giorni con il sole e temperature superiori alle medie stagionali, tanto da aver creato allarme siccità in diverse zone d’Italia, è in arrivo un’ondata di maltempo. Una ondata di freddo che farà scendere notevolmente la colonnina di mercurio.

Pioggia e neve in tutta Italia

Nei prossimi giorni, infatti, gli esperti hanno annunciato pioggia e neve in tutta la Penisola, con abbassamento delle temperature e, quindi, un ritorno al freddo. Ma la pioggia è attesa da molti, soprattutto per dare respiro all’agricoltura. Cosa succederà, quindi, nei prossimi giorni?

In queste ore il cielo sia al centro che a Nord Italia è caratterizzato dalla presenza di nubi che sembrano essere di preludio al maltempo annunciato. La costa tirrenica fino a giovedì prossimo, 23 febbraio sarà caratterizzata da un cielo velato dalle nuvole con qualche pioggerella. A partire da venerdì 24 febbraio l’annunciato vortice anticiclonico proveniente dal Nord Europa raggiungerà anche il nostro Paese.

Fine settimana con un peggioramento delle condizioni meteorologiche

Un arrivo che porterà con sé piogge e anche nevicate. Giovedì la neve scenderà sull’arco alpino, mentre qualche piovasco è atteso in Toscana, al Sud il tempo resterà stabile. Sarà nel fine settimana che dovrebbe registrarsi un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche con un maltempo intenso e tra sabato e domenica è previsto l’arrivo della neve anche a quote più basse.

La pioggia annunciata dagli esperti, per quanto impedirà a tutti coloro che avevano programmato un weekend fuori, di godere del sole, sarà di grande aiuto soprattutto per i bacini italiani che sono asciutti. Ma anche le piogge annunciate non saranno sufficienti a superare la grave siccità. La situazione resta critica e non è escluso che si dovrà pensare a un razionamento della risorsa idrica nel prossimo futuro.