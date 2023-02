Neve a Roma e nel Lazio? Le previsioni meteo da lunedì 27 febbraio

Nonostante negli ultimi giorni si siano registrate temperature più miti, febbraio sembra avere in serbo ancora delle sorprese per i cittadini di Roma e di tutta la Penisola italiana. Gli esperti annunciano, infatti, per la prossima settimana, è previsto un calo delle colonnine di mercurio.

Le novità del meteo a partire dalla prossima settimana

Il meteo potrebbe portare novità importanti soprattutto a partire dalla prossima settimana. Il 27 febbraio, in particolare, i meteorologi hanno annunciato un notevole calo delle temperature e neve anche nella capitale. Gli ultimi due giorni del mese potrebbero regalare ai romani la nevicata che aspettano da inizio inverno. Ma a parte l’ultimo lunedì di febbraio in cui potrebbe fare capolino la tanto attesa dama bianca anche nella capitale, è prevista a seguire una pioggia gelata e leggera.

In arrivo aria fredda proveniente dalla Siberia

L’annunciato arrivo dell’aria fredda proveniente dalla Siberia, potrebbe portare un crollo termico in tutt’Italia e, non di meno, su Roma dove non si escludono precipitazioni sotto forma di neve. Nonostante le previsioni degli esperti, non resta che aspettare e vedere cosa succederà nei prossimi giorni per verificare se effettivamente il freddo annunciato si trasformerà in una nevicata anche nella Capitale.

Anche il mese di marzo prenderà il via con temperature piuttosto basse, con un’escursione termica che andrà da un minimo di 1° a un massimo di 13 ° C. La prima settimana del mese dovrebbe essere all’insegna del cielo nuvoloso con piogge anche se di lieve intensità.

Mentre aspettiamo che gli esperti ci presentino un quadro più chiaro sulle previsioni meteo del prossimo mese, prepariamoci ad affrontare questa fine di febbraio all’insegna di temperature notevolmente in calo, con una possibile nevicata anche a quote basse nella giornata di lunedì 27 febbraio, quando anche i romani staranno con gli occhi puntati verso il cielo per verificare l’arrivo della neve.