Neve a Roma? Le previsioni meteo e che tempo farà dopo Carnevale

La neve è un momento magico e sono in molti a chiedersi se nei prossimi giorni i fiocchi arriveranno anche nella Capitale. Nel corso delle passate settimane la neve ha fatto capolino in diverse località italiane ma cosa dobbiamo aspettarsi adesso? Si seguito una panoramica delle previsioni del tempo dopo le festività di Carnevale.

Previsioni meteo in Italia, torna la pioggia a Carnevale: dove e che tempo farà nei prossimi giorni

Le previsioni meteo dopo Carnevale

Nel corso delle prossime settimane, sarà molto probabile la presenza di una fase meteo fredda, se non addirittura gelida. Per via di una serie di forti aumenti della temperatura, il vortice polare stratosferico (sistema di venti ad alta velocità che ruota intorno al Polo Nord) ha subito uno stravolgimento repentino ed i suoi venti si sono invertiti. Alla luce di ciò, non è da escludere la possibilità che anche i venti a quote inferiori si invertano. Tale situazione applicata al caso dell’Europa e dell’Italia, evidenzia l’eventualità di essere interessati da masse d’aria molto fredde provenienti dalla Siberia.

Le possibili nevicate

Città come Milano, Napoli, Torino, Roma, Bologna, Firenze e Verona potranno dunque essere caratterizzate da condizioni di freddo invernale intenso, con gelate anche di giorno nelle regioni settentrionali della Penisola. Nel Mar Tirreno si potrebbero invece formare delle perturbazioni associate a delle basse pressioni e, pertanto, dar luogo anche a delle condizioni di maltempo che potrebbero spingersi anche più a nord. Alla luce della configurazione atmosferica fin qui descritta, la probabilità di nevicate non è da escludere. Una simile situazione metereologica è stata sperimentata nel 2018 quando a fine febbraio arrivo ‘Burian’ e i fiocchi di neve caddero anche nelle regioni tirreniche. Dunque, stando alle previsioni dei modelli matematici – che comunque, nei prossimi giorni diventeranno via via più accurate – un’intrusione di aria gelida polare in Europa non è al momento da escludere.