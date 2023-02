Frasi Carnevale per bambini: ecco tutte le citazioni simpatiche e divertenti

Carnevale sta per arrivare e il cosiddetto “Giovedì grasso” è alle porte, siete pronti a giornate di festeggiamenti con coriandoli e dolcetti insieme ai più piccoli? Se volete alcune idee su come fare gli auguri di carnevale, ecco tutte le citazioni più simpatiche e le frasi più divertenti, strapperete un sorriso a tutti!

Frasi carnevale per bambini

Il Carnevale è una festa molto variegata, che prevede dolci tipici come frappe e castagnole, travestimenti di tutti i tipi e tanti coriandoli e stelle filanti. Le città si riempiono di carri e le parate sono all’ordine del giorno. Il buonumore non potrà mancare in questi giorni, ma sicuramente la festa renderà felici i più piccoli. Volete qualche idea per fare degli auguri simpatici? Ecco alcune idee di frasi di carnevale per bambini e bambine:

A Carnevale ogni scherzo vale!

Pulcinella ed Arlecchino, Stenterello e Meneghino, con Brighella e Pantalone, Colombina e Balanzone, fanno ridere i bambini. Viva, viva i burattini!

È la festa di tutti bambini, quelli più buoni e i più birichini, è arrivato il Carnevale che anche i più timidi fa cantare

Piccolino, scopri la magia del Carnevale, non è niente che faccia male, ma è qualcosa che fa sognare

Bentornato Carnevale colorato, e quest’anno che mi metto? Non mi importa chi sarò ma di sicuro mi divertirò

Citazioni simpatiche e divertenti

Non solo i più piccoli si divertono in queste giornate, è un’occasione anche per gli adulti di festeggiare con dei buoni dolci o magari travestirsi da qualche personaggio particolare. Insomma, è una festa che diverte proprio tutti e tutte! Ecco alcune idee di citazioni e frasi simpatiche da mandare ai vostri amici: