Carnevale 2023, quali sono i vestiti più belli e originali per bambini e adulti

Il Carnevale 2023 è alle porte: anche quest’anno migliaia di bambini e di adulti invaderanno le piazze e le vie di tutta Italia per festeggiare questa giornata gioiosa. Molti si travestiranno, è infatti usanza di questa festa indossare dei costumi che facciano ridere o che in qualche modo rappresentino chi li indossa.

I migliori vestiti per il Carnevale 2023

Quest’anno in molti sono pronti a scommettere che tra i vestiti di carnevale più popolari ci sarà quello di Mercoledì Addams, protagonista dell’omonima serie di Netflix che quest’anno ha avuto molto successo. Oltre al vestito di Carnevale dell’attrice impersonata da Jenna Ortega, probabilmente tra i più amati ci saranno sempre i costumi che non passano mai di moda, come quello di Spider-Man e quello di Elsa di Frozen ma naturalmente la scelta non finisce qui.

Tra i vestiti più apprezzati per il Carnevale 2023 ci sarà sicuramente quello da Mercoledì Addams, protagonista della serie omonima. Se però volete scegliere qualcosa di diverso non temete, le possibilità non mancano: c’è ad esempio quello da Cappuccetto Rosso, oppure quello da Elsa, protagonista dell’amatissimo film Disney Frozen, un vero e proprio evergreen.

Mercoledì Addams – vestito di Carnevale bambina (28,00€)

Chef – vestito di Carnevale bambina (19,99€)

Cappuccetto Rosso – vestito di Carnevale bambina (17,99€)

Elsa regina dei ghiacci di Frozen – vestito di Carnevale bambina (43,99€)

Corsara – vestito di Carnevale bambina (27,95€)

Vestiti per bambini

Per il Carnevale 2023 i vestiti da maschio sono i classici intramontabili: il simpatico riccio giapponese Sonic, l’atletico uomo ragno Spider-Man e il classico gatto con gli stivali. Non potete sbagliare: che sia un amante dei supereroi, delle storie fantasy oppure dei classici cartoni animati, il bambino che riceverà questo vestito di Carnevale non potrà che essere contento.

Super Mario – vestito di Carnevale bambino (18,99€)

Maresciallo dei carabinieri – vestito di Carnevale bambino (28,41€)

Sonic il riccio – vestito di Carnevale bambino (23,99€)

Spiderman – vestito di Carnevale bambino (18,99€)

Gatto con gli stivali – vestito di Carnevale bambino (33,16€)

I vestiti da Carnevale per donna

I vestiti di Carnevale femminili per quest’anno offrono davvero tanta scelta: volete essere alla moda? Il vestito da Mercoledì Addams è disponibile anche per donne adulte. Se invece volete vestirvi uguali al vostro compagno in occasione del Carnevale 2023 potete optare per il celeberrimo vestito da Stormtrooper. Infine ci sono anche altri vestiti, più classici, come quello da Alice nel paese delle meraviglie, adatto a chi vuole sentirsi principessa.

Mercoledì Addams – vestito di Carnevale donna (39,90€)

Spider Woman – vestito di Carnevale donna (29,90€)

Alice nel paese delle meraviglie – vestito di Carnevale donna (32,90€)

Hippie – vestito di Carnevale donna (35,95€)

Stormtrooper Star Wars – vestito di Carnevale donna (35,99€)

Vestiti di Carnevale per uomo

Chi ha detto che gli adulti non possono festeggiare il Carnevale? Per quest’anno la selezione da uomo è ricca di grandi classici: potete vestirvi da re, da dottore, da sceicco oppure da chef. Come dite? Non è abbastanza originale? Se avete una compagna potete anche vestirvi da Stormtrooper, il personaggio di Star Wars, poiché il costume è disponibile sia da uomo, che da donna.